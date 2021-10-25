https://ria.ru/20211025/sudan-1756066569.html
Министерство информации Судана подтвердило сообщения о задержании министров
Министерство информации Судана подтвердило сообщения о задержании министров - РИА Новости, 25.10.2021
Министерство информации Судана подтвердило сообщения о задержании министров
Министерство культуры и информации Судана подтвердило сообщения о задержании ряда министров военными, их местоположение неизвестно. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T08:16
2021-10-25T08:16
2021-10-25T10:05
в мире
судан
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КАИР, 25 окт – РИА Новости. Министерство культуры и информации Судана подтвердило сообщения о задержании ряда министров военными, их местоположение неизвестно."Объединенные отряды задержали нескольких гражданских членов Суверенного совета Судана и министров переходного правительства и увезли их в неизвестном направлении", - сообщило ведомство в Facebook. Отряды были сформированы в июне приказом замглавы Суверенного совета.СМИ ранее сообщили о помещении премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока под домашний арест. По их данным, задержаны также четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммед Феки. В ряде районов Хартума отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. В то же время протестующие перекрыли несколько улиц столицы и жгут покрышки.Ранее в Хартуме и других городах состоялись акции протеста с требованием передачи власти от военных. В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен передать власть гражданскому правительству.
https://ria.ru/20211025/sudan-1756064084.html
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в мире, судан
08:16 25.10.2021 (обновлено: 10:05 25.10.2021)
Министерство информации Судана подтвердило сообщения о задержании министров
Мининформации Судана подтвердило данные о задержании министров и членов Суверенного совета