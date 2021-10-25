05:52 25.10.2021 (обновлено: 09:28 25.10.2021)
В Судане неизвестные задержали премьер-министра страны
Al Hadath: в Судане вооруженные люди задержали премьер-министра Абдаллу Хамдока
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Судане премьер-министра Абдаллу Хамдока посадили под домашний арест, четырех министров и гражданского представителя Суверенного совета страны задержали, сообщает телеканал Al Hadath.
По данным телеканала, эти процедуры произвели люди в военной форме без опознавательных знаков.
В свою очередь Al-Jazeera уточняет, что задержаны министры промышленности, информации, связи, советник премьер-министра, а также губернатор провинции Хартум и член переходного Суверенного совета страны.
Дочь министра промышленности Ибрагима Шейха уточнила в комментарии каналу, что его задержали члены Объединенных отрядов, сформированных в июне приказом замглавы Суверенного совета.
Сообщается, что протестующие жгут покрышки и перекрыли несколько улиц Хартума.
По данным телеканала, эти процедуры произвели люди в военной форме без опознавательных знаков.
В свою очередь Al-Jazeera уточняет, что задержаны министры промышленности, информации, связи, советник премьер-министра, а также губернатор провинции Хартум и член переходного Суверенного совета страны.
Дочь министра промышленности Ибрагима Шейха уточнила в комментарии каналу, что его задержали члены Объединенных отрядов, сформированных в июне приказом замглавы Суверенного совета.
Сообщается, что протестующие жгут покрышки и перекрыли несколько улиц Хартума.
18 октября, 14:40Лавров прокомментировал ситуацию в Судане