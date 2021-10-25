https://ria.ru/20211025/sudan-1756062862.html

В Судане неизвестные задержали премьер-министра страны

В Судане неизвестные задержали премьер-министра страны - РИА Новости, 25.10.2021

В Судане неизвестные задержали премьер-министра страны

В Судане премьер-министра Абдаллу Хамдока посадили под домашний арест, четырех министров и гражданского представителя Суверенного совета страны задержали,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T05:52

2021-10-25T05:52

2021-10-25T09:28

в мире

судан

абдалла хамдок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756070185_0:98:3074:1827_1920x0_80_0_0_b92f604ea62fc345dd0f4461340413f2.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Судане премьер-министра Абдаллу Хамдока посадили под домашний арест, четырех министров и гражданского представителя Суверенного совета страны задержали, сообщает телеканал Al Hadath.По данным телеканала, эти процедуры произвели люди в военной форме без опознавательных знаков.В свою очередь Al-Jazeera уточняет, что задержаны министры промышленности, информации, связи, советник премьер-министра, а также губернатор провинции Хартум и член переходного Суверенного совета страны.Дочь министра промышленности Ибрагима Шейха уточнила в комментарии каналу, что его задержали члены Объединенных отрядов, сформированных в июне приказом замглавы Суверенного совета.Сообщается, что протестующие жгут покрышки и перекрыли несколько улиц Хартума.

https://ria.ru/20211018/sudan-1755040151.html

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, судан, абдалла хамдок