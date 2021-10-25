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Рязанские подростки предстанут перед судом за убийство двух бомжей
Рязанские подростки предстанут перед судом за убийство двух бомжей - РИА Новости, 25.10.2021
Рязанские подростки предстанут перед судом за убийство двух бомжей
Два подростка, избившие, а затем утопившие в Рязани двух бомжей, которые отказались давать молодым людям сигареты, предстанут перед судом, сообщило СУСК по... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:09
2021-10-25T17:09
происшествия
рязанская область
рязань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РЯЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Два подростка, избившие, а затем утопившие в Рязани двух бомжей, которые отказались давать молодым людям сигареты, предстанут перед судом, сообщило СУСК по региону.По данным управления, тела двух мужчин с признаками насильственной смерти были найдены в июле 2021 года в водоеме между улицами Чернышевского и Голенчинская в Рязани. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве."Завершено расследование уголовного дела в отношении двух рязанцев 17 и 16 лет. Они обвиняются в убийстве двух лиц, совершенном группой лиц (п.п. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили, а затем утопили в пруду двух мужчин в ответ на отказ последних дать сигареты. Подростки признали вину."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточняет СУСК.
https://ria.ru/20211004/podrostki-1753077860.html
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происшествия, рязанская область, рязань, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:09 25.10.2021
 
Рязанские подростки предстанут перед судом за убийство двух бомжей

Рязанские подростки, убившие двух бомжей за отказ дать закурить, предстанут перед судом

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РЯЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Два подростка, избившие, а затем утопившие в Рязани двух бомжей, которые отказались давать молодым людям сигареты, предстанут перед судом, сообщило СУСК по региону.
По данным управления, тела двух мужчин с признаками насильственной смерти были найдены в июле 2021 года в водоеме между улицами Чернышевского и Голенчинская в Рязани. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 21:46
В Перми двух подростков отправили в колонию за убийства и изнасилование
"Завершено расследование уголовного дела в отношении двух рязанцев 17 и 16 лет. Они обвиняются в убийстве двух лиц, совершенном группой лиц (п.п. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили, а затем утопили в пруду двух мужчин в ответ на отказ последних дать сигареты. Подростки признали вину.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточняет СУСК.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 14:51
Подростка, убившего родственников в Прикамье, направят в психбольницу
 
ПроисшествияРязанская областьРязаньСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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