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Рязанские подростки предстанут перед судом за убийство двух бомжей
Рязанские подростки предстанут перед судом за убийство двух бомжей - РИА Новости, 25.10.2021
Рязанские подростки предстанут перед судом за убийство двух бомжей
Два подростка, избившие, а затем утопившие в Рязани двух бомжей, которые отказались давать молодым людям сигареты, предстанут перед судом, сообщило СУСК по... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:09
2021-10-25T17:09
2021-10-25T17:09
происшествия
рязанская область
рязань
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Два подростка, избившие, а затем утопившие в Рязани двух бомжей, которые отказались давать молодым людям сигареты, предстанут перед судом, сообщило СУСК по региону.По данным управления, тела двух мужчин с признаками насильственной смерти были найдены в июле 2021 года в водоеме между улицами Чернышевского и Голенчинская в Рязани. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве."Завершено расследование уголовного дела в отношении двух рязанцев 17 и 16 лет. Они обвиняются в убийстве двух лиц, совершенном группой лиц (п.п. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили, а затем утопили в пруду двух мужчин в ответ на отказ последних дать сигареты. Подростки признали вину."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточняет СУСК.
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происшествия, рязанская область, рязань, следственный комитет россии (ск рф), россия
Рязанские подростки предстанут перед судом за убийство двух бомжей
Рязанские подростки, убившие двух бомжей за отказ дать закурить, предстанут перед судом