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Астраханка отсудила у больницы миллион рублей за смерть мужа от COVID-19
Астраханка отсудила у больницы миллион рублей за смерть мужа от COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
Астраханка отсудила у больницы миллион рублей за смерть мужа от COVID-19
Астраханский областной суд постановил взыскать с Ахтубинской районной больницы 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу Лидии... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:48
2021-10-25T12:48
распространение коронавируса
происшествия
астраханская область
ахтубинск
здоровье - общество
астраханский областной суд
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Астраханский областной суд постановил взыскать с Ахтубинской районной больницы 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу Лидии Медведевой, чей муж умер от коронавируса, следует из постановления суда.Как уточнил РИА Новости адвокат Медведевой Сергей Броницкий, это не первый случай, когда российский суд взыскал с больницы за смерть пациента от COVID-19, но впервые сумма оказалась столь значительной.По информации адвоката, 13 июня 2020 года житель Ахтубинска Астраханской области Сергей Медведев обратился в больницу с жалобами на боль в груди и кашель. Ему прописали лечение от ОРВИ. Спустя два дня у мужчины взяли анализ на коронавирус, а еще через три – добавили к лечению "грудной сбор". 19 июня мужчину госпитализировали в инфекционное отделение в тяжелом состоянии, 22 июня он умер."Экспертиза выявила нарушения на двух этапах: на догоспитальном этапе, когда ему вместо госпитализации ему был назначен "грудной сбор" и пациент поступил в больницу уже в тяжелом состоянии, и на этапе стационара – вместо того, чтобы его положить в реанимацию, его положили в отделение", - сказал адвокат.Он добавил, что в больнице Медведеву никто не замерял уровень кислорода в крови, а назначенный препарат ему был противопоказан.После смерти Медведева было возбуждено уголовное дело, которое позже было прекращено. Супруга погибшего обратилась в Ахтубинский районный суд с иском о компенсации морального вреда в сумме 3 миллиона рублей. В июле суд отказал в удовлетворении иска. Адвокаты Медведевой подали апелляционную жалобу в Астраханский областной суд."Суд определил решение Ахтубинского районного суда от 20 июля 2021 года отменить, принять по делу новое решение, которым исковые требования Медведевой Л.И. удовлетворить частично. Взыскать с государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области "Ахтубинская районная больница" в пользу Медведевой Л. И. компенсацию морального вреда в размере 1 миллион рублей", - говорится в решении суда.Бороницкий отметил, что такую сумму компенсации морального вреда родственникам потерпевшего можно считать прецедентом. "Несмотря на то, что у нас в стране не прецедентное право и каждый судья выносит решение, основываясь на законах и внутренних убеждениях, но в любом случае суд обязан учитывать судебную практику, особенно по регионам", - пояснил адвокат.
https://ria.ru/20210322/vrach-1602031963.html
https://ria.ru/20201109/kompensatsii-1583408296.html
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происшествия, астраханская область, ахтубинск, здоровье - общество, астраханский областной суд, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:48 25.10.2021
 
Астраханка отсудила у больницы миллион рублей за смерть мужа от COVID-19

Жительница Ахтубинска отсудила у больницы миллион рублей за смерть мужа от COVID-19

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Астраханский областной суд постановил взыскать с Ахтубинской районной больницы 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу Лидии Медведевой, чей муж умер от коронавируса, следует из постановления суда.
Как уточнил РИА Новости адвокат Медведевой Сергей Броницкий, это не первый случай, когда российский суд взыскал с больницы за смерть пациента от COVID-19, но впервые сумма оказалась столь значительной.
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По информации адвоката, 13 июня 2020 года житель Ахтубинска Астраханской области Сергей Медведев обратился в больницу с жалобами на боль в груди и кашель. Ему прописали лечение от ОРВИ. Спустя два дня у мужчины взяли анализ на коронавирус, а еще через три – добавили к лечению "грудной сбор". 19 июня мужчину госпитализировали в инфекционное отделение в тяжелом состоянии, 22 июня он умер.
"Экспертиза выявила нарушения на двух этапах: на догоспитальном этапе, когда ему вместо госпитализации ему был назначен "грудной сбор" и пациент поступил в больницу уже в тяжелом состоянии, и на этапе стационара – вместо того, чтобы его положить в реанимацию, его положили в отделение", - сказал адвокат.
Он добавил, что в больнице Медведеву никто не замерял уровень кислорода в крови, а назначенный препарат ему был противопоказан.
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После смерти Медведева было возбуждено уголовное дело, которое позже было прекращено. Супруга погибшего обратилась в Ахтубинский районный суд с иском о компенсации морального вреда в сумме 3 миллиона рублей. В июле суд отказал в удовлетворении иска. Адвокаты Медведевой подали апелляционную жалобу в Астраханский областной суд.
"Суд определил решение Ахтубинского районного суда от 20 июля 2021 года отменить, принять по делу новое решение, которым исковые требования Медведевой Л.И. удовлетворить частично. Взыскать с государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области "Ахтубинская районная больница" в пользу Медведевой Л. И. компенсацию морального вреда в размере 1 миллион рублей", - говорится в решении суда.
Бороницкий отметил, что такую сумму компенсации морального вреда родственникам потерпевшего можно считать прецедентом. "Несмотря на то, что у нас в стране не прецедентное право и каждый судья выносит решение, основываясь на законах и внутренних убеждениях, но в любом случае суд обязан учитывать судебную практику, особенно по регионам", - пояснил адвокат.
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