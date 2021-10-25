https://ria.ru/20211025/strelba-1756109781.html

В Судане 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам

В Судане 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам - РИА Новости, 25.10.2021

В Судане 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам

В Судане пострадали более десяти демонстрантов, протестующих против ареста премьера и других членов правительства, заявили в оппозиционном военным властям... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:27

2021-10-25T12:27

2021-10-25T13:59

в мире

судан

хартум (город)

абдалла хамдок

ситуация в судане

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ХАРТУМ, 25 окт — РИА Новости. В Судане пострадали более десяти демонстрантов, протестующих против ареста премьера и других членов правительства, заявили в оппозиционном военным властям комитете местных врачей.Ранее стало известно, что люди в форме без опознавательных знаков увезли в неизвестном направлении главу кабмина Абдаллу Хамдука, несколько министров и других чиновников, которые отказались поддержать переворот. До этого премьер призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. В нескольких городах прошли акции протеста, участники которых требовали, чтобы власть перешла гражданским.Сейчас демонстранты удерживают несколько улиц в Хартуме и жгут покрышки. Военные, в свою очередь, частично отключили интернет и перекрыли выезды из столицы.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правившего 30 лет президента Омара аль-Башира поместили в тюрьму.Военные и гражданские договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ. Временный Суверенный совет возглавил Абдель Фаттах аль-Бурхан, Хамдук стал премьером.Срок полномочий Суверенного совета истекает в ноябре.Международное сообщество призывает участников противостояния к сдержанности.

https://ria.ru/20211018/sudan-1755040151.html

судан

хартум (город)

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в мире, судан, хартум (город), абдалла хамдок, ситуация в судане