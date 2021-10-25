12:27 25.10.2021 (обновлено: 13:59 25.10.2021)
В Судане 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам
Не менее 12 человек пострадали в результате стрельбы по демонстрантам в Судане
ХАРТУМ, 25 окт — РИА Новости. В Судане пострадали более десяти демонстрантов, протестующих против ареста премьера и других членов правительства, заявили в оппозиционном военным властям комитете местных врачей.
"К этому моменту ранены двенадцать человек", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что люди в форме без опознавательных знаков увезли в неизвестном направлении главу кабмина Абдаллу Хамдука, несколько министров и других чиновников, которые отказались поддержать переворот.
До этого премьер призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. В нескольких городах прошли акции протеста, участники которых требовали, чтобы власть перешла гражданским.
Сейчас демонстранты удерживают несколько улиц в Хартуме и жгут покрышки. Военные, в свою очередь, частично отключили интернет и перекрыли выезды из столицы.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правившего 30 лет президента Омара аль-Башира поместили в тюрьму.
Военные и гражданские договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ. Временный Суверенный совет возглавил Абдель Фаттах аль-Бурхан, Хамдук стал премьером.
Срок полномочий Суверенного совета истекает в ноябре.
Международное сообщество призывает участников противостояния к сдержанности.
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