https://ria.ru/20211025/stratstabilnost-1756226169.html

Антонов: Россия настроена на соглашение с США по стратстабильности

Антонов: Россия настроена на соглашение с США по стратстабильности - РИА Новости, 26.10.2021

Антонов: Россия настроена на соглашение с США по стратстабильности

Москва настроена на достижение юридически обязывающего соглашения с Вашингтоном по стратегической стабильности, заявил посол России в США Анатолий Антонов,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-25T23:54

2021-10-25T23:54

2021-10-26T00:20

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сша

анатолий антонов

россия

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ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Москва настроена на достижение юридически обязывающего соглашения с Вашингтоном по стратегической стабильности, заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Мидлберрийском институте.По словам Антонова, нельзя допустить ситуации, в которой две страны остались бы без контрольных механизмов в стратегической сфере после истечения действия ДНСВ.Он подчеркнул, что сейчас было бы неправильно "предопределять возможные результаты", и призвал "садиться и работать"."Иными словами, нельзя допустить ситуации, при которой наши страны останутся без контрольных механизмов в стратегической сфере по истечении срока действия ДСНВ", — добавил посол.При этом он высоко оценил диалог между двумя государствами по стратегической стабильности.Диалог, который ведут Россия и США, может вывести их на пакет договоренностей о контроле над вооружениями и снижению рисков, продолжил Антонов.После июньского саммита в Женеве Россия и США запустили диалог о стратегической стабильности. Второй его раунд состоялся 30 сентября.

https://ria.ru/20211025/antonov-1756225938.html

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в мире, сша, анатолий антонов, россия