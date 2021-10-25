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Антонов: Россия настроена на соглашение с США по стратстабильности
Антонов: Россия настроена на соглашение с США по стратстабильности - РИА Новости, 26.10.2021
Антонов: Россия настроена на соглашение с США по стратстабильности
Москва настроена на достижение юридически обязывающего соглашения с Вашингтоном по стратегической стабильности, заявил посол России в США Анатолий Антонов,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-25T23:54
2021-10-26T00:20
в мире
сша
анатолий антонов
россия
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ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Москва настроена на достижение юридически обязывающего соглашения с Вашингтоном по стратегической стабильности, заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Мидлберрийском институте.По словам Антонова, нельзя допустить ситуации, в которой две страны остались бы без контрольных механизмов в стратегической сфере после истечения действия ДНСВ.Он подчеркнул, что сейчас было бы неправильно "предопределять возможные результаты", и призвал "садиться и работать"."Иными словами, нельзя допустить ситуации, при которой наши страны останутся без контрольных механизмов в стратегической сфере по истечении срока действия ДСНВ", — добавил посол.При этом он высоко оценил диалог между двумя государствами по стратегической стабильности.Диалог, который ведут Россия и США, может вывести их на пакет договоренностей о контроле над вооружениями и снижению рисков, продолжил Антонов.После июньского саммита в Женеве Россия и США запустили диалог о стратегической стабильности. Второй его раунд состоялся 30 сентября.
https://ria.ru/20211025/antonov-1756225938.html
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в мире, сша, анатолий антонов, россия
23:54 25.10.2021 (обновлено: 00:20 26.10.2021)
 
Антонов: Россия настроена на соглашение с США по стратстабильности

Антонов: Россия настроена на юридически обязывающее соглашение с США по стратстабильности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Флаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Москва настроена на достижение юридически обязывающего соглашения с Вашингтоном по стратегической стабильности, заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Мидлберрийском институте.
По словам Антонова, нельзя допустить ситуации, в которой две страны остались бы без контрольных механизмов в стратегической сфере после истечения действия ДНСВ.

"Как и все прошлые десятилетия, мы настроены выйти на юридически обязывающие соглашения, однако не исключаем и другие форматы", — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что сейчас было бы неправильно "предопределять возможные результаты", и призвал "садиться и работать".
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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Антонов назвал условие для обсуждения нестратегического ядерного оружия
"Иными словами, нельзя допустить ситуации, при которой наши страны останутся без контрольных механизмов в стратегической сфере по истечении срока действия ДСНВ", — добавил посол.
При этом он высоко оценил диалог между двумя государствами по стратегической стабильности.
"Разговор развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер", — пояснил он.
Диалог, который ведут Россия и США, может вывести их на пакет договоренностей о контроле над вооружениями и снижению рисков, продолжил Антонов.

"Как мы понимаем, такой подход дает возможность выйти двум делегациям на пакет договоренностей и пониманий, которые могут иметь различный статус и включать меры как в области контроля над вооружениями, так и в сфере снижения рисков", — заявил он.

После июньского саммита в Женеве Россия и США запустили диалог о стратегической стабильности. Второй его раунд состоялся 30 сентября.
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