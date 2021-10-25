https://ria.ru/20211025/strategiya-1756083098.html

В США захотели получить Черное море

США нужно Черное море, заявил американский генерал - РИА Новости, 25.10.2021

В США захотели получить Черное море

США заинтересованы в Черном море для противостояния России, заявил бывший главнокомандующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:40

2021-10-25T10:40

2021-10-25T10:40

грузия

иран

нато

вооруженные силы украины

игорь романенко

бен ходжес

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154914/00/1549140045_0:228:2834:1822_1920x0_80_0_0_f39dec115160d5b103ddad181d5f7770.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. США заинтересованы в Черном море для противостояния России, заявил бывший главнокомандующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес."Мы должны мыслить стратегически: нам нужно Черное море для сдерживания России и Ирана, а еще — чтобы защищать наших союзников и друзей в регионе", — рассказал он в интервью украинскому каналу "Громадьске телевидение".При этом генерал отметил, что у Байдена нет определенного понимания, какую политику следует вести в Причерноморье."У этой администрации до сих пор нет четкой стратегии для Черноморского региона. Я знаю, что они над чем-то там уже работают, но по факту пока нет ничего", — добавил он.Ходжес предложил усилить дипломатическое давление на Россию, увеличить экномические инвестиции в страны региона и качественно улучшить отношения с Украиной и Турцией."Я хочу, чтобы Украина была членом НАТО. Хочу, чтобы Грузия была членом НАТО", — добавил генерал.Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что ракеты Brimstone, которые Британия планирует поставить Украине, позволят "уничтожать" российские военные корабли. По мнению Романенко, благодаря наличию подобного вооружения у Украины появится возможность "более мощного ответа" на "провокации" России.

https://ria.ru/20211024/arestovich-1756049973.html

https://ria.ru/20211020/ugroza-1755309541.html

грузия

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, иран, нато, вооруженные силы украины, игорь романенко, бен ходжес, россия