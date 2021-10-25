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https://ria.ru/20211025/strategiya-1756083098.html
В США захотели получить Черное море
США нужно Черное море, заявил американский генерал - РИА Новости, 25.10.2021
В США захотели получить Черное море
США заинтересованы в Черном море для противостояния России, заявил бывший главнокомандующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:40
2021-10-25T10:40
грузия
иран
нато
вооруженные силы украины
игорь романенко
бен ходжес
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. США заинтересованы в Черном море для противостояния России, заявил бывший главнокомандующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес."Мы должны мыслить стратегически: нам нужно Черное море для сдерживания России и Ирана, а еще — чтобы защищать наших союзников и друзей в регионе", — рассказал он в интервью украинскому каналу "Громадьске телевидение".При этом генерал отметил, что у Байдена нет определенного понимания, какую политику следует вести в Причерноморье."У этой администрации до сих пор нет четкой стратегии для Черноморского региона. Я знаю, что они над чем-то там уже работают, но по факту пока нет ничего", — добавил он.Ходжес предложил усилить дипломатическое давление на Россию, увеличить экномические инвестиции в страны региона и качественно улучшить отношения с Украиной и Турцией."Я хочу, чтобы Украина была членом НАТО. Хочу, чтобы Грузия была членом НАТО", — добавил генерал.Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что ракеты Brimstone, которые Британия планирует поставить Украине, позволят "уничтожать" российские военные корабли. По мнению Романенко, благодаря наличию подобного вооружения у Украины появится возможность "более мощного ответа" на "провокации" России.
https://ria.ru/20211024/arestovich-1756049973.html
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грузия, иран, нато, вооруженные силы украины, игорь романенко, бен ходжес, россия
10:40 25.10.2021
 
США нужно Черное море, заявил американский генерал

Генерал Ходжес: США нужно Черное море для сдерживания России и Ирана

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкГенерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий сухопутными силами США в Европе
Генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий сухопутными силами США в Европе - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. США заинтересованы в Черном море для противостояния России, заявил бывший главнокомандующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес.
"Мы должны мыслить стратегически: нам нужно Черное море для сдерживания России и Ирана, а еще — чтобы защищать наших союзников и друзей в регионе", — рассказал он в интервью украинскому каналу "Громадьске телевидение".
При этом генерал отметил, что у Байдена нет определенного понимания, какую политику следует вести в Причерноморье.
"У этой администрации до сих пор нет четкой стратегии для Черноморского региона. Я знаю, что они над чем-то там уже работают, но по факту пока нет ничего", — добавил он.
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Ходжес предложил усилить дипломатическое давление на Россию, увеличить экномические инвестиции в страны региона и качественно улучшить отношения с Украиной и Турцией.
"Я хочу, чтобы Украина была членом НАТО. Хочу, чтобы Грузия была членом НАТО", — добавил генерал.
Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что ракеты Brimstone, которые Британия планирует поставить Украине, позволят "уничтожать" российские военные корабли. По мнению Романенко, благодаря наличию подобного вооружения у Украины появится возможность "более мощного ответа" на "провокации" России.
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