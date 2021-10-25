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США вводят новые правила въезда с восьмого ноября из-за COVID-19
США вводят новые правила въезда с восьмого ноября из-за COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
США вводят новые правила въезда с восьмого ноября из-за COVID-19
Иностранцы, отправляющиеся по неиммиграционным визам в США, с 8 ноября должны при посадке на рейс предоставить справку о вакцинации препаратами, одобренными в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T21:46
2021-10-25T21:54
в мире
вакцинация
сша
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Иностранцы, отправляющиеся по неиммиграционным визам в США, с 8 ноября должны при посадке на рейс предоставить справку о вакцинации препаратами, одобренными в стране или Всемирной организацией здравоохранения, сообщает госдеп.Отмечается, что правило не распространяется на детей до 18 лет, людей с медицинскими противопоказаниями и очень ограниченный круг гуманитарных исключений.Полностью вакцинированными считаются те, кто сделал последнюю прививку минимум за две недели до рейса, если речь идет о двухкомпонентной одобренной вакцине, уточняет администрация.
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в мире, вакцинация, сша, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
21:46 25.10.2021 (обновлено: 21:54 25.10.2021)
 
США вводят новые правила въезда с восьмого ноября из-за COVID-19

Подтверждение вакцинации потребуется при посадке на авиарейс в США с восьмого ноября

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Иностранцы, отправляющиеся по неиммиграционным визам в США, с 8 ноября должны при посадке на рейс предоставить справку о вакцинации препаратами, одобренными в стране или Всемирной организацией здравоохранения, сообщает госдеп.

"С 8 ноября 2021 года все неиммигранты, неграждане, путешествующие воздухом в США, должны быть полностью вакцинированы и предоставить доказательство этого статуса перед посадкой на борт самолета в США", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что правило не распространяется на детей до 18 лет, людей с медицинскими противопоказаниями и очень ограниченный круг гуманитарных исключений.
Полностью вакцинированными считаются те, кто сделал последнюю прививку минимум за две недели до рейса, если речь идет о двухкомпонентной одобренной вакцине, уточняет администрация.
 
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