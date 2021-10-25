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США вводят новые правила въезда с восьмого ноября из-за COVID-19

США вводят новые правила въезда с восьмого ноября из-за COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021

США вводят новые правила въезда с восьмого ноября из-за COVID-19

Иностранцы, отправляющиеся по неиммиграционным визам в США, с 8 ноября должны при посадке на рейс предоставить справку о вакцинации препаратами, одобренными в... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T21:46

2021-10-25T21:46

2021-10-25T21:54

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Иностранцы, отправляющиеся по неиммиграционным визам в США, с 8 ноября должны при посадке на рейс предоставить справку о вакцинации препаратами, одобренными в стране или Всемирной организацией здравоохранения, сообщает госдеп.Отмечается, что правило не распространяется на детей до 18 лет, людей с медицинскими противопоказаниями и очень ограниченный круг гуманитарных исключений.Полностью вакцинированными считаются те, кто сделал последнюю прививку минимум за две недели до рейса, если речь идет о двухкомпонентной одобренной вакцине, уточняет администрация.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, сша, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19