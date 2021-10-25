https://ria.ru/20211025/ssha-1756086573.html

В МИД опровергли проработку вариантов присутствия США в Центральной Азии

В МИД опровергли проработку вариантов присутствия США в Центральной Азии - РИА Новости, 25.10.2021

В МИД опровергли проработку вариантов присутствия США в Центральной Азии

Москва не прорабатывает с Вашингтоном никаких вариантов присутствия США в Центральной Азии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:53

2021-10-25T10:53

2021-10-25T10:54

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москва не прорабатывает с Вашингтоном никаких вариантов присутствия США в Центральной Азии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Ничего подобного, это домыслы, которые непонятно кто распространяет. Мне ничего об этом неизвестно", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Москва и Вашингтон в ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию обсуждали варианты присутствия военных США в странах Центральной Азии после ухода из Афганистана и якобы намерены и далее прорабатывать этот вопрос.Нуланд посетила Россию 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

https://ria.ru/20211006/ssha-1753371012.html

https://ria.ru/20210930/bazy-1752422455.html

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в мире, сша, вашингтон (город), москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, россия