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В МИД опровергли проработку вариантов присутствия США в Центральной Азии
В МИД опровергли проработку вариантов присутствия США в Центральной Азии - РИА Новости, 25.10.2021
В МИД опровергли проработку вариантов присутствия США в Центральной Азии
Москва не прорабатывает с Вашингтоном никаких вариантов присутствия США в Центральной Азии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:53
2021-10-25T10:54
в мире
сша
вашингтон (город)
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
замир кабулов
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москва не прорабатывает с Вашингтоном никаких вариантов присутствия США в Центральной Азии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Ничего подобного, это домыслы, которые непонятно кто распространяет. Мне ничего об этом неизвестно", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Москва и Вашингтон в ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию обсуждали варианты присутствия военных США в странах Центральной Азии после ухода из Афганистана и якобы намерены и далее прорабатывать этот вопрос.Нуланд посетила Россию 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
https://ria.ru/20211006/ssha-1753371012.html
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в мире, сша, вашингтон (город), москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, россия
10:53 25.10.2021 (обновлено: 10:54 25.10.2021)
 
В МИД опровергли проработку вариантов присутствия США в Центральной Азии

Глава департамента МИД Кабулов: присутствие США в Центральной Азии не обсуждалось

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москва не прорабатывает с Вашингтоном никаких вариантов присутствия США в Центральной Азии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Ничего подобного, это домыслы, которые непонятно кто распространяет. Мне ничего об этом неизвестно", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.
Юрий Коков - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 17:05
В Совбезе объяснили опасность закрепления США в странах-соседях Афганистана
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Москва и Вашингтон в ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию обсуждали варианты присутствия военных США в странах Центральной Азии после ухода из Афганистана и якобы намерены и далее прорабатывать этот вопрос.
Нуланд посетила Россию 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 03:49Захват власти в Афганистане талибами
СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
 
В миреСШАВашингтон (город)МоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Замир КабуловРоссия
 
 
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