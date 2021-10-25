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Россия завершила летные испытания двух новейших навигационных спутников
Россия завершила летные испытания двух новейших навигационных спутников - РИА Новости, 25.10.2021
Россия завершила летные испытания двух новейших навигационных спутников
Лётные испытания двух российских навигационных спутников нового поколения "Глонасс-К" на орбите завершены, сообщила компания "Информационные спутниковые... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:47
2021-10-25T15:47
информационные спутниковые системы
космос - риа наука
глонасс (система навигации)
земля
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Лётные испытания двух российских навигационных спутников нового поколения "Глонасс-К" на орбите завершены, сообщила компания "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева."Государственная комиссия приняла решение о завершении лётных испытаний двух навигационных спутников "Глонасс-К", - говорится в видео, размещённом в YouTube-канале предприятия.Отмечается, что сейчас в производстве в компании находятся еще три "Глонасса-К".Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 26 космических аппаратов (23 "Глонасса-М" и три "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях и один - на техническом обслуживании. При этом больше половины спутников в группировке ГЛОНАСС работает за пределами расчетного срока службы.Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
https://ria.ru/20211021/robot-1755545911.html
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информационные спутниковые системы, космос - риа наука, глонасс (система навигации), земля
15:47 25.10.2021
 
Россия завершила летные испытания двух новейших навигационных спутников

Россия завершила летные испытания двух новейших навигационных спутников "Глонасс-К"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМакет российского космического аппарата серии "Глонасс-К"
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Лётные испытания двух российских навигационных спутников нового поколения "Глонасс-К" на орбите завершены, сообщила компания "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева.
"Государственная комиссия приняла решение о завершении лётных испытаний двух навигационных спутников "Глонасс-К", - говорится в видео, размещённом в YouTube-канале предприятия.
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Отмечается, что сейчас в производстве в компании находятся еще три "Глонасса-К".
Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 26 космических аппаратов (23 "Глонасса-М" и три "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях и один - на техническом обслуживании. При этом больше половины спутников в группировке ГЛОНАСС работает за пределами расчетного срока службы.
Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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Информационные спутниковые системыКосмос - РИА НаукаГЛОНАСС (система навигации)Земля
 
 
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