https://ria.ru/20211025/sputniki-1756152366.html

Россия завершила летные испытания двух новейших навигационных спутников

Россия завершила летные испытания двух новейших навигационных спутников - РИА Новости, 25.10.2021

Россия завершила летные испытания двух новейших навигационных спутников

Лётные испытания двух российских навигационных спутников нового поколения "Глонасс-К" на орбите завершены, сообщила компания "Информационные спутниковые... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:47

2021-10-25T15:47

2021-10-25T15:47

информационные спутниковые системы

космос - риа наука

глонасс (система навигации)

земля

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Лётные испытания двух российских навигационных спутников нового поколения "Глонасс-К" на орбите завершены, сообщила компания "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева."Государственная комиссия приняла решение о завершении лётных испытаний двух навигационных спутников "Глонасс-К", - говорится в видео, размещённом в YouTube-канале предприятия.Отмечается, что сейчас в производстве в компании находятся еще три "Глонасса-К".Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 26 космических аппаратов (23 "Глонасса-М" и три "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях и один - на техническом обслуживании. При этом больше половины спутников в группировке ГЛОНАСС работает за пределами расчетного срока службы.Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.

https://ria.ru/20211021/robot-1755545911.html

https://ria.ru/20211020/ispytaniya-1755362250.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

информационные спутниковые системы, космос - риа наука, глонасс (система навигации), земля