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Еще одного человека спасли из-под завалов дома в Набережных Челнах

Еще одного человека спасли из-под завалов дома в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021

Еще одного человека спасли из-под завалов дома в Набережных Челнах

Еще одного человека спасли из-под завалов дома, поврежденного взрывом газа, в Набережных Челнах, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:53

2021-10-25T18:53

2021-10-25T18:57

происшествия

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

взрыв в доме в набережных челнах

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Еще одного человека спасли из-под завалов дома, поврежденного взрывом газа, в Набережных Челнах, сообщает МЧС РФ.В понедельник вечером при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали, 32 были эвакуированы."В ходе поисково-спасательных работ еще одного человека спасли из-под завала", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211025/vzryv-1756193751.html

набережные челны

россия

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, взрыв в доме в набережных челнах, республика татарстан (татарстан)