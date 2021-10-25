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Еще одного человека спасли из-под завалов дома в Набережных Челнах
Еще одного человека спасли из-под завалов дома в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021
Еще одного человека спасли из-под завалов дома в Набережных Челнах
Еще одного человека спасли из-под завалов дома, поврежденного взрывом газа, в Набережных Челнах, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:53
2021-10-25T18:53
2021-10-25T18:57
происшествия
набережные челны
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
взрыв в доме в набережных челнах
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Еще одного человека спасли из-под завалов дома, поврежденного взрывом газа, в Набережных Челнах, сообщает МЧС РФ.В понедельник вечером при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали, 32 были эвакуированы."В ходе поисково-спасательных работ еще одного человека спасли из-под завала", - говорится в сообщении.
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набережные челны
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происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, взрыв в доме в набережных челнах, республика татарстан (татарстан)
18:53 25.10.2021 (обновлено: 18:57 25.10.2021)
Еще одного человека спасли из-под завалов дома в Набережных Челнах
Еще одного человека спасли из-под завалов после взрыва газа в доме в Набережных Челнах