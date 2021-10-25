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Совфед проработает вопрос о повышении безопасности газового оборудования
Совфед проработает вопрос о повышении безопасности газового оборудования - РИА Новости, 25.10.2021
Совфед проработает вопрос о повышении безопасности газового оборудования
Комитеты Совета Федерации рассматривают законодательные предложения по повышению безопасности использования бытового газового оборудования, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:51
2021-10-25T19:54
совет федерации рф
общество
набережные челны
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
жкх
андрей шевченко (политик)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Комитеты Совета Федерации рассматривают законодательные предложения по повышению безопасности использования бытового газового оборудования, сообщил РИА Новости председатель профильного комитета по региональной политике Андрей Шевченко.В понедельник при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 эвакуированы.По словам сенатора, с предложениями внести изменения в законодательство выступил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Необходимо решать вопрос о лицензировании сервисных компаний, занимающихся проверкой оборудования", - добавил он.Ранее губернатор Московской области указал, что сейчас много сервисных компаний, но не все они работают ответственно. Также он предложил установить сигнальные датчики, работающие в случае утечки и перекрывающие газ.
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набережные челны
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совет федерации рф, общество, набережные челны, московская область (подмосковье), андрей воробьев, жкх, андрей шевченко (политик)
18:51 25.10.2021 (обновлено: 19:54 25.10.2021)
 
Совфед проработает вопрос о повышении безопасности газового оборудования

В Совфеде рассмотрят инициативы о повышении безопасности бытового газового оборудования

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Комитеты Совета Федерации рассматривают законодательные предложения по повышению безопасности использования бытового газового оборудования, сообщил РИА Новости председатель профильного комитета по региональной политике Андрей Шевченко.
В понедельник при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 эвакуированы.
"Сейчас комитеты рассматривают законодательные предложения, с какими-то мы согласны, по каким-то необходимо обсуждение. Но понятно, что для обеспечения безопасности в этой сфере необходима организация единой службы в стране, которая занималась бы проверкой газового оборудования в жилых домах", - сказал Шевченко, не уточнив, какие это комитеты.
По словам сенатора, с предложениями внести изменения в законодательство выступил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Необходимо решать вопрос о лицензировании сервисных компаний, занимающихся проверкой оборудования", - добавил он.
Ранее губернатор Московской области указал, что сейчас много сервисных компаний, но не все они работают ответственно. Также он предложил установить сигнальные датчики, работающие в случае утечки и перекрывающие газ.
Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 18:44
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Набережных Челнах
 
Совет Федерации РФОбществоНабережные ЧелныМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЖКХАндрей Шевченко (политик)
 
 
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