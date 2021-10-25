https://ria.ru/20211025/sovfed-1756198241.html

Совфед проработает вопрос о повышении безопасности газового оборудования

Совфед проработает вопрос о повышении безопасности газового оборудования - РИА Новости, 25.10.2021

Совфед проработает вопрос о повышении безопасности газового оборудования

Комитеты Совета Федерации рассматривают законодательные предложения по повышению безопасности использования бытового газового оборудования, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:51

2021-10-25T18:51

2021-10-25T19:54

совет федерации рф

общество

набережные челны

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

жкх

андрей шевченко (политик)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Комитеты Совета Федерации рассматривают законодательные предложения по повышению безопасности использования бытового газового оборудования, сообщил РИА Новости председатель профильного комитета по региональной политике Андрей Шевченко.В понедельник при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 эвакуированы.По словам сенатора, с предложениями внести изменения в законодательство выступил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Необходимо решать вопрос о лицензировании сервисных компаний, занимающихся проверкой оборудования", - добавил он.Ранее губернатор Московской области указал, что сейчас много сервисных компаний, но не все они работают ответственно. Также он предложил установить сигнальные датчики, работающие в случае утечки и перекрывающие газ.

https://ria.ru/20211025/vzryv-1756196540.html

набережные челны

московская область (подмосковье)

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2021

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совет федерации рф, общество, набережные челны, московская область (подмосковье), андрей воробьев, жкх, андрей шевченко (политик)