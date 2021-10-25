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Полпред президента в Сибири Серышев стал членом Совета безопасности
Полпред президента в Сибири Серышев стал членом Совета безопасности - РИА Новости, 25.10.2021
Полпред президента в Сибири Серышев стал членом Совета безопасности
Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев введен в состав Совбеза РФ, соответствующий указ президента Владимира Путина... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:30
2021-10-25T18:30
2021-10-25T18:30
политика
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владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев введен в состав Совбеза РФ, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в состав Совета безопасности РФ ... изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности РФ Серышева А.А. - полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе", - говорится в указе.Путин 12 октября назначил Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе. До этого Серышев занимал пост помощника президента РФ.
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политика, сибирский фо, владимир путин, совет безопасности рф, россия
Полпред президента в Сибири Серышев стал членом Совета безопасности
Путин включил полпреда в Сибирском федеральном округе Серышева в состав Совбеза