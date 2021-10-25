https://ria.ru/20211025/sovbez-1756193297.html

Полпред президента в Сибири Серышев стал членом Совета безопасности

Полпред президента в Сибири Серышев стал членом Совета безопасности - РИА Новости, 25.10.2021

Полпред президента в Сибири Серышев стал членом Совета безопасности

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев введен в состав Совбеза РФ, соответствующий указ президента Владимира Путина... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:30

2021-10-25T18:30

2021-10-25T18:30

политика

сибирский фо

владимир путин

совет безопасности рф

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев введен в состав Совбеза РФ, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в состав Совета безопасности РФ ... изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности РФ Серышева А.А. - полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе", - говорится в указе.Путин 12 октября назначил Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе. До этого Серышев занимал пост помощника президента РФ.

https://ria.ru/20210806/gossluzhba-1744696360.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сибирский фо, владимир путин, совет безопасности рф, россия