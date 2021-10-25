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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211025/sotrudnichestvo-1756130271.html
Липецкая область и Таджикистан договорились о сотрудничестве
Липецкая область и Таджикистан договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 25.10.2021
Липецкая область и Таджикистан договорились о сотрудничестве
Бизнесмены и представители торгово-промышленной палаты Липецкой области в рамках Международной торговой ярмарки "Сугд-2021" в таджикском городе Худжанд... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:08
2021-10-25T14:08
липецкая область
таджикистан
согдийская область
худжанд
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Бизнесмены и представители торгово-промышленной палаты Липецкой области в рамках Международной торговой ярмарки "Сугд-2021" в таджикском городе Худжанд договорились о сотрудничестве в сфере поставок в Таджикистан промышленных товаров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Глава региона уточнил, что речь идет о поставках рулонного и листового железа, оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием, смазочных материалов и масел промышленного назначения, а также электротехнического оборудования, производимых липецкими предприятиями малого и среднего бизнеса."Липецкая область заинтересована в развитии международных взаимоотношений. Атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и бизнесом, в том числе, зарубежным, способна стать одним из серьёзных факторов экономического и промышленного роста в регионе и стране в целом" – отметил Артамонов.В свою очередь таджикские партнеры познакомили липчан с потенциалом Свободной экономической зоны "Сугд". Подробно рассказали гостям об инвестиционном климате, налоговых преференциях, инфраструктуре, приоритетных направлениях деятельности СЭЗ и выпускаемой там продукции. По словам губернатора Согдийской области Раджаббой Амадзода, на территории региона сейчас работает 700 малых и крупных промышленных предприятий, и регион настроен активно развивать экономические и торговые отношения с Липецкой областью.Помимо делегации Липецкой области в Международной торговой ярмарке "Сугд-2021" приняли участие более 200 представителей бизнеса из Бурятии, Тверской, Самарской, Воронежской, Томской областей, а также из регионов Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. В ходе форума представители бизнеса обсудили возможности и перспективы взаимного сотрудничества в промышленном и агропромышленном комплексе, а также возможности увеличения экспорта товаров и услуг двух стран в рамках государственной программы развития экспорта на 2021-2025 годы.
https://ria.ru/20211021/rekonstruktsiya-1755528875.html
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таджикистан, согдийская область, худжанд, игорь артамонов
14:08 25.10.2021
 

Липецкая область и Таджикистан договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛИПЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Бизнесмены и представители торгово-промышленной палаты Липецкой области в рамках Международной торговой ярмарки "Сугд-2021" в таджикском городе Худжанд договорились о сотрудничестве в сфере поставок в Таджикистан промышленных товаров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Глава региона уточнил, что речь идет о поставках рулонного и листового железа, оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием, смазочных материалов и масел промышленного назначения, а также электротехнического оборудования, производимых липецкими предприятиями малого и среднего бизнеса.
ОЭЗ Липецк - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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"Липецкая область заинтересована в развитии международных взаимоотношений. Атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и бизнесом, в том числе, зарубежным, способна стать одним из серьёзных факторов экономического и промышленного роста в регионе и стране в целом" – отметил Артамонов.
В свою очередь таджикские партнеры познакомили липчан с потенциалом Свободной экономической зоны "Сугд". Подробно рассказали гостям об инвестиционном климате, налоговых преференциях, инфраструктуре, приоритетных направлениях деятельности СЭЗ и выпускаемой там продукции. По словам губернатора Согдийской области Раджаббой Амадзода, на территории региона сейчас работает 700 малых и крупных промышленных предприятий, и регион настроен активно развивать экономические и торговые отношения с Липецкой областью.
Помимо делегации Липецкой области в Международной торговой ярмарке "Сугд-2021" приняли участие более 200 представителей бизнеса из Бурятии, Тверской, Самарской, Воронежской, Томской областей, а также из регионов Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. В ходе форума представители бизнеса обсудили возможности и перспективы взаимного сотрудничества в промышленном и агропромышленном комплексе, а также возможности увеличения экспорта товаров и услуг двух стран в рамках государственной программы развития экспорта на 2021-2025 годы.
 
Липецкая областьТаджикистанСогдийская областьХуджандИгорь Артамонов
 
 
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