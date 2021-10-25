https://ria.ru/20211025/sotrudnichestvo-1756130271.html
Липецкая область и Таджикистан договорились о сотрудничестве
Липецкая область и Таджикистан договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 25.10.2021
Липецкая область и Таджикистан договорились о сотрудничестве
Бизнесмены и представители торгово-промышленной палаты Липецкой области в рамках Международной торговой ярмарки "Сугд-2021" в таджикском городе Худжанд... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:08
2021-10-25T14:08
2021-10-25T14:08
липецкая область
таджикистан
согдийская область
худжанд
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735275898_0:211:3180:2000_1920x0_80_0_0_f0229faca432593cfc0d7d8f3ba43bf6.jpg
ЛИПЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Бизнесмены и представители торгово-промышленной палаты Липецкой области в рамках Международной торговой ярмарки "Сугд-2021" в таджикском городе Худжанд договорились о сотрудничестве в сфере поставок в Таджикистан промышленных товаров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Глава региона уточнил, что речь идет о поставках рулонного и листового железа, оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием, смазочных материалов и масел промышленного назначения, а также электротехнического оборудования, производимых липецкими предприятиями малого и среднего бизнеса."Липецкая область заинтересована в развитии международных взаимоотношений. Атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и бизнесом, в том числе, зарубежным, способна стать одним из серьёзных факторов экономического и промышленного роста в регионе и стране в целом" – отметил Артамонов.В свою очередь таджикские партнеры познакомили липчан с потенциалом Свободной экономической зоны "Сугд". Подробно рассказали гостям об инвестиционном климате, налоговых преференциях, инфраструктуре, приоритетных направлениях деятельности СЭЗ и выпускаемой там продукции. По словам губернатора Согдийской области Раджаббой Амадзода, на территории региона сейчас работает 700 малых и крупных промышленных предприятий, и регион настроен активно развивать экономические и торговые отношения с Липецкой областью.Помимо делегации Липецкой области в Международной торговой ярмарке "Сугд-2021" приняли участие более 200 представителей бизнеса из Бурятии, Тверской, Самарской, Воронежской, Томской областей, а также из регионов Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. В ходе форума представители бизнеса обсудили возможности и перспективы взаимного сотрудничества в промышленном и агропромышленном комплексе, а также возможности увеличения экспорта товаров и услуг двух стран в рамках государственной программы развития экспорта на 2021-2025 годы.
https://ria.ru/20211021/rekonstruktsiya-1755528875.html
таджикистан
согдийская область
худжанд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735275898_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_4938ddf1b2fce977772fee5ca4ad89e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, согдийская область, худжанд, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 25 окт – РИА Новости
. Бизнесмены и представители торгово-промышленной палаты Липецкой области в рамках Международной торговой ярмарки "Сугд-2021" в таджикском городе Худжанд договорились о сотрудничестве в сфере поставок в Таджикистан
промышленных товаров, сообщил губернатор Игорь Артамонов
.
Глава региона уточнил, что речь идет о поставках рулонного и листового железа, оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием, смазочных материалов и масел промышленного назначения, а также электротехнического оборудования, производимых липецкими предприятиями малого и среднего бизнеса.
"Липецкая область заинтересована в развитии международных взаимоотношений. Атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и бизнесом, в том числе, зарубежным, способна стать одним из серьёзных факторов экономического и промышленного роста в регионе и стране в целом" – отметил Артамонов.
В свою очередь таджикские партнеры познакомили липчан с потенциалом Свободной экономической зоны "Сугд". Подробно рассказали гостям об инвестиционном климате, налоговых преференциях, инфраструктуре, приоритетных направлениях деятельности СЭЗ и выпускаемой там продукции. По словам губернатора Согдийской области Раджаббой Амадзода, на территории региона сейчас работает 700 малых и крупных промышленных предприятий, и регион настроен активно развивать экономические и торговые отношения с Липецкой областью.
Помимо делегации Липецкой области в Международной торговой ярмарке "Сугд-2021" приняли участие более 200 представителей бизнеса из Бурятии, Тверской, Самарской, Воронежской, Томской областей, а также из регионов Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. В ходе форума представители бизнеса обсудили возможности и перспективы взаимного сотрудничества в промышленном и агропромышленном комплексе, а также возможности увеличения экспорта товаров и услуг двух стран в рамках государственной программы развития экспорта на 2021-2025 годы.