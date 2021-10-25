Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211025/sony-1756193167.html
Загадочный камерофон Sony рассекречен до презентации
Загадочный камерофон Sony рассекречен до презентации - РИА Новости, 25.10.2021
Загадочный камерофон Sony рассекречен до презентации
Японская компания Sony намерена выпустить смартфон с "лучшей камерой в истории". О модели Sony Xperia Pro-I сообщает Gizmochina. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:28
2021-10-25T18:28
наука
технологии
sony corporation
android
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756193112_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5af4e0714b6a10c6d95834a3d66d610a.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Японская компания Sony намерена выпустить смартфон с "лучшей камерой в истории". О модели Sony Xperia Pro-I сообщает Gizmochina.Смартфон внешне напоминает Xperia Pro — флагманский смартфон из профессиональной линейки Sony. Это все те же прямоугольные линии и вытянутый дисплей, который может быть использован, как внешний экран для фотокамеры.Sony Xperia Pro-I получил несколько камер, но наиболее интересна основная. Японцы применили в смартфоне датчик с физическим размером матрицы в дюйм, что очень много для смартфона. Кроме того, сенсор имеет переменную апертуру и может переключаться между ними. Sony предложит вместе со смартфоном ряд аксессуаров, которые превратят его в инструмент для блогера.Смартфон Xperia Pro-I официально представят в конце октября. Ожидается, что цена на эту модель будет высокой — в США за базовый вариант попросят 2500 долларов (175 000 рублей по текущему курсу).
https://ria.ru/20211014/playstation-1754613538.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756193112_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b7684cb48dc58b68df18b0fb70ef6ac5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, sony corporation, android
18:28 25.10.2021
 

Загадочный камерофон Sony рассекречен до презентации

© TwitterSony Xperia Pro-I
Sony Xperia Pro-I
© Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Японская компания Sony намерена выпустить смартфон с "лучшей камерой в истории". О модели Sony Xperia Pro-I сообщает Gizmochina.
Смартфон внешне напоминает Xperia Pro — флагманский смартфон из профессиональной линейки Sony. Это все те же прямоугольные линии и вытянутый дисплей, который может быть использован, как внешний экран для фотокамеры.
Sony Xperia Pro-I получил несколько камер, но наиболее интересна основная. Японцы применили в смартфоне датчик с физическим размером матрицы в дюйм, что очень много для смартфона. Кроме того, сенсор имеет переменную апертуру и может переключаться между ними. Sony предложит вместе со смартфоном ряд аксессуаров, которые превратят его в инструмент для блогера.
Смартфон Xperia Pro-I официально представят в конце октября. Ожидается, что цена на эту модель будет высокой — в США за базовый вариант попросят 2500 долларов (175 000 рублей по текущему курсу).
Продажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 17:37Наука
Sony будет сама выбирать, кому продать приставку PlayStation 5
 
НаукаТехнологииSony CorporationAndroid
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39На рынке во Владивостоке произошел крупный пожар
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
Лента новостейМолния
На рынке во Владивостоке произошел крупный пожарВ Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы