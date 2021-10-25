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Загадочный камерофон Sony рассекречен до презентации
Загадочный камерофон Sony рассекречен до презентации - РИА Новости, 25.10.2021
Загадочный камерофон Sony рассекречен до презентации
Японская компания Sony намерена выпустить смартфон с "лучшей камерой в истории". О модели Sony Xperia Pro-I сообщает Gizmochina. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:28
2021-10-25T18:28
2021-10-25T18:28
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Японская компания Sony намерена выпустить смартфон с "лучшей камерой в истории". О модели Sony Xperia Pro-I сообщает Gizmochina.Смартфон внешне напоминает Xperia Pro — флагманский смартфон из профессиональной линейки Sony. Это все те же прямоугольные линии и вытянутый дисплей, который может быть использован, как внешний экран для фотокамеры.Sony Xperia Pro-I получил несколько камер, но наиболее интересна основная. Японцы применили в смартфоне датчик с физическим размером матрицы в дюйм, что очень много для смартфона. Кроме того, сенсор имеет переменную апертуру и может переключаться между ними. Sony предложит вместе со смартфоном ряд аксессуаров, которые превратят его в инструмент для блогера.Смартфон Xperia Pro-I официально представят в конце октября. Ожидается, что цена на эту модель будет высокой — в США за базовый вариант попросят 2500 долларов (175 000 рублей по текущему курсу).
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