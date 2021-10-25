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В Красной Поляне учтут мнение жителей при изменении движения на трассах

В Красной Поляне учтут мнение жителей при изменении движения на трассах - РИА Новости, 25.10.2021

В Красной Поляне учтут мнение жителей при изменении движения на трассах

Новые проекты по повышению безопасности на дороге между Адлером и Красной Поляной будут согласовываться строго с учетом замечаний местных жителей, сообщил мэр... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T22:11

2021-10-25T22:11

2021-10-25T22:11

общество

адлер

красная поляна

алексей копайгородский

россия

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СОЧИ, 25 окт – РИА Новости. Новые проекты по повышению безопасности на дороге между Адлером и Красной Поляной будут согласовываться строго с учетом замечаний местных жителей, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.Одностороннее движение 22 октября в тестовом режиме запустили на двух участках федеральных трасс: Адлер — Красная Поляна и Адлер — Альпика-Сервис. Это вызвало недовольство местных жителей: как писали СМИ, они устроили акцию протеста и перекрыли дорогу. Позже по решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и руководства Минтранса РФ одностороннее движение было заменено на прежнее - двустороннее."Все нововведения будут внедряться после проработки с экспертами и строго при условии согласования с местными жителями", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.В связи с этим до конца ноября будет проводиться комплексная работа по сбору информации. После этого эксперты приступят к проектно-изыскательным работам, чтобы выбрать наиболее приемлемые методы для улучшения дорожной ситуации. По словам Копайгородского, также будет рассмотрен вопрос строительства развязок, съездов и пешеходных переходов в районе сложных участков федеральной дороги. "Чтобы обеспечить комфорт и безопасность для водителей и пешеходов, необходимы масштабные меры для улучшения ситуации на дорогах", - подчеркнул мэр.

адлер

красная поляна

россия

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Стихийная акция жителей Сочи против одностороннего движения на трассе Власти Сочи отказались от попытки ввести одностороннее движение на автотрассе в направлении Красной Поляны. Накануне одностороннее движение в тестовом режиме запустили на двух участках федеральных трасс: Адлер – Красная Поляна и Адлер – Альпика-Сервис. Это вызвало недовольство местных жителей: они устроили акцию протеста и перекрыли дорогу. 2021-10-25T22:11 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, адлер, красная поляна, алексей копайгородский, россия, видео