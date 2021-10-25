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В Красной Поляне учтут мнение жителей при изменении движения на трассах
В Красной Поляне учтут мнение жителей при изменении движения на трассах - РИА Новости, 25.10.2021
В Красной Поляне учтут мнение жителей при изменении движения на трассах
Новые проекты по повышению безопасности на дороге между Адлером и Красной Поляной будут согласовываться строго с учетом замечаний местных жителей, сообщил мэр... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T22:11
2021-10-25T22:11
общество
адлер
красная поляна
алексей копайгородский
россия
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СОЧИ, 25 окт – РИА Новости. Новые проекты по повышению безопасности на дороге между Адлером и Красной Поляной будут согласовываться строго с учетом замечаний местных жителей, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.Одностороннее движение 22 октября в тестовом режиме запустили на двух участках федеральных трасс: Адлер — Красная Поляна и Адлер — Альпика-Сервис. Это вызвало недовольство местных жителей: как писали СМИ, они устроили акцию протеста и перекрыли дорогу. Позже по решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и руководства Минтранса РФ одностороннее движение было заменено на прежнее - двустороннее."Все нововведения будут внедряться после проработки с экспертами и строго при условии согласования с местными жителями", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.В связи с этим до конца ноября будет проводиться комплексная работа по сбору информации. После этого эксперты приступят к проектно-изыскательным работам, чтобы выбрать наиболее приемлемые методы для улучшения дорожной ситуации. По словам Копайгородского, также будет рассмотрен вопрос строительства развязок, съездов и пешеходных переходов в районе сложных участков федеральной дороги. "Чтобы обеспечить комфорт и безопасность для водителей и пешеходов, необходимы масштабные меры для улучшения ситуации на дорогах", - подчеркнул мэр.
адлер
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Стихийная акция жителей Сочи против одностороннего движения на трассе
Власти Сочи отказались от попытки ввести одностороннее движение на автотрассе в направлении Красной Поляны. Накануне одностороннее движение в тестовом режиме запустили на двух участках федеральных трасс: Адлер – Красная Поляна и Адлер – Альпика-Сервис. Это вызвало недовольство местных жителей: они устроили акцию протеста и перекрыли дорогу.
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общество, адлер, красная поляна, алексей копайгородский, россия, видео
В Красной Поляне учтут мнение жителей при изменении движения на трассах
СОЧИ, 25 окт – РИА Новости. Новые проекты по повышению безопасности на дороге между Адлером и Красной Поляной будут согласовываться строго с учетом замечаний местных жителей, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
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22:11 25.10.2021
 
В Красной Поляне учтут мнение жителей при изменении движения на трассах

Мэр Копайгородский: мнение сочинцев учтут при изменениях на дороге в Красную Поляну

© Фото : пресс-служба Курорта Красная ПолянаКрасная Поляна
Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : пресс-служба Курорта Красная Поляна
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СОЧИ, 25 окт – РИА Новости. Новые проекты по повышению безопасности на дороге между Адлером и Красной Поляной будут согласовываться строго с учетом замечаний местных жителей, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Одностороннее движение 22 октября в тестовом режиме запустили на двух участках федеральных трасс: Адлер — Красная Поляна и Адлер — Альпика-Сервис. Это вызвало недовольство местных жителей: как писали СМИ, они устроили акцию протеста и перекрыли дорогу. Позже по решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и руководства Минтранса РФ одностороннее движение было заменено на прежнее - двустороннее.
"Все нововведения будут внедряться после проработки с экспертами и строго при условии согласования с местными жителями", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.
В связи с этим до конца ноября будет проводиться комплексная работа по сбору информации. После этого эксперты приступят к проектно-изыскательным работам, чтобы выбрать наиболее приемлемые методы для улучшения дорожной ситуации. По словам Копайгородского, также будет рассмотрен вопрос строительства развязок, съездов и пешеходных переходов в районе сложных участков федеральной дороги. "Чтобы обеспечить комфорт и безопасность для водителей и пешеходов, необходимы масштабные меры для улучшения ситуации на дорогах", - подчеркнул мэр.
 
ОбществоАдлерКрасная ПолянаАлексей КопайгородскийРоссия
 
 
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