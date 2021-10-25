https://ria.ru/20211025/siriya-1756219292.html

СВУ взорвалось перед колонной российских военных в Сирии

СВУ взорвалось перед колонной российских военных в Сирии - РИА Новости, 25.10.2021

СВУ взорвалось перед колонной российских военных в Сирии

Перед колонной российской военной полиции при патрулировании трассы в Сирии взорвалось СВУ, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T22:03

2021-10-25T22:03

2021-10-25T22:39

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Перед колонной российской военной полиции при патрулировании трассы в Сирии взорвалось СВУ, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."Сегодня в 08:55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Деръа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства", — говорится в сообщении.При инциденте никто не пострадал.На прошлой неделе в центре Дамаска взорвался автобус с сирийскими военными, жертвами стали 14 человек. Помимо этого, 15 октября в Идлибе взорвался автомобиль с турецкими солдатами — двое погибли, еще пятеро получили ранения.

https://ria.ru/20210923/ubiystvo-1751427435.html

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в мире, сирия, деръа (город)