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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211025/shtamm-1756160860.html
В Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новым штаммом COVID-19
В Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новым штаммом COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
В Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новым штаммом COVID-19
В Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новым вариантом дельта-штамма COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:23
2021-10-25T18:59
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
анна попова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт — РИА Новости. В Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новым вариантом дельта-штамма COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас мы ее увидели здесь, в Москве и Подмосковье, три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит", — сказала она в эфире Первого канала.По ее словам, это та же мутация, которую в Великобритании обнаружили уже у примерно семи процентов пациентов.Ранее Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) заявило, что новый вариант штамма дельта коронавируса может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с предыдущим. Он известен как AY.4.2 или VUI-21OCT-01.Ранее Владимир Путин объявил нерабочей первую неделю ноября, разрешив регионам с трудной эпидемической обстановкой ввести такую меру раньше.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756117148.html
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общество, московская область (подмосковье), анна попова
16:23 25.10.2021 (обновлено: 18:59 25.10.2021)
 

В Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новым штаммом COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт — РИА Новости. В Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новым вариантом дельта-штамма COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас мы ее увидели здесь, в Москве и Подмосковье, три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит", — сказала она в эфире Первого канала.
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Вчера, 13:05Распространение коронавируса
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По ее словам, это та же мутация, которую в Великобритании обнаружили уже у примерно семи процентов пациентов.
Ранее Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) заявило, что новый вариант штамма дельта коронавируса может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с предыдущим. Он известен как AY.4.2 или VUI-21OCT-01.
Ранее Владимир Путин объявил нерабочей первую неделю ноября, разрешив регионам с трудной эпидемической обстановкой ввести такую меру раньше.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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