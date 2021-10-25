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В России утвердили форму сертификата о вакцинации от COVID-19
В России утвердили форму сертификата о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
В России утвердили форму сертификата о вакцинации от COVID-19
Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T19:56
2021-10-25T19:56
2021-10-25T20:40
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", — говорится в документе.Приказ вступает в силу с 8 ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, автоматически переоформят на портале госуслуг до 1 марта.В них будут отражаться основные данные о привитом, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования документа.В сертификате предусматривается место для QR-кода. Помимо этого там укажут, когда человек привился, какой вакциной и где. Также туда внесут сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.Документ формируется в электронном виде, на русском и английском языках не позднее чем через три дня после завершения вакцинации. Россияне смогут получить сертификат и на бумажном носителе.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
19:56 25.10.2021 (обновлено: 20:40 25.10.2021)
В России утвердили форму сертификата о вакцинации от COVID-19
Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Минздрав России
утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса, соответствующий приказ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", — говорится в документе.
Приказ вступает в силу с 8 ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, автоматически переоформят на портале госуслуг до 1 марта.
В них будут отражаться основные данные о привитом, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования документа.
В сертификате предусматривается место для QR-кода. Помимо этого там укажут, когда человек привился, какой вакциной и где. Также туда внесут сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.
Документ формируется в электронном виде, на русском и английском языках не позднее чем через три дня после завершения вакцинации. Россияне смогут получить сертификат и на бумажном носителе.