https://ria.ru/20211025/serov-1756117742.html

Агент Серова рассказал об улучшении самочувствия артиста

Агент Серова рассказал об улучшении самочувствия артиста - РИА Новости, 25.10.2021

Агент Серова рассказал об улучшении самочувствия артиста

Александр Серов, госпитализированный в связи с заболеванием коронавирусом, идет на поправку, сообщил РИА Новости PR-агент артиста. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:20

2021-10-25T14:20

2021-10-25T14:20

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александр серов

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Александр Серов, госпитализированный в связи с заболеванием коронавирусом, идет на поправку, сообщил РИА Новости PR-агент артиста.Дочь Серова рассказывала на своей странице в Instagram, что ее отец проходит интенсивное лечение, родственники настроены оптимистично и уверены, что он скоро поправится.Ранее концертный директор певца отмечал, что его перевели из реанимационной палаты в обычную.Александру Серову 67 лет. Он прославился благодаря хитам "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755752113.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, александр серов