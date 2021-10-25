https://ria.ru/20211025/serov-1756117742.html
Агент Серова рассказал об улучшении самочувствия артиста
Агент Серова рассказал об улучшении самочувствия артиста - РИА Новости, 25.10.2021
Агент Серова рассказал об улучшении самочувствия артиста
Александр Серов, госпитализированный в связи с заболеванием коронавирусом, идет на поправку, сообщил РИА Новости PR-агент артиста. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:20
2021-10-25T14:20
2021-10-25T14:20
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александр серов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Александр Серов, госпитализированный в связи с заболеванием коронавирусом, идет на поправку, сообщил РИА Новости PR-агент артиста.Дочь Серова рассказывала на своей странице в Instagram, что ее отец проходит интенсивное лечение, родственники настроены оптимистично и уверены, что он скоро поправится.Ранее концертный директор певца отмечал, что его перевели из реанимационной палаты в обычную.Александру Серову 67 лет. Он прославился благодаря хитам "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755752113.html
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знаменитости, александр серов
Агент Серова рассказал об улучшении самочувствия артиста
Агент Серова рассказал об улучшении самочувствия госпитализированного с COVID-19 артиста
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Александр Серов, госпитализированный в связи с заболеванием коронавирусом, идет на поправку, сообщил РИА Новости PR-агент артиста.
"С Серовым все хорошо, он идет на поправку", – прокомментировал PR-агент певца.
Дочь Серова рассказывала на своей странице в Instagram, что ее отец проходит интенсивное лечение, родственники настроены оптимистично и уверены, что он скоро поправится.
Ранее концертный директор певца отмечал, что его перевели
из реанимационной палаты в обычную.
Александру Серову 67 лет. Он прославился благодаря хитам "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.