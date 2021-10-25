https://ria.ru/20211025/samolet-1756115172.html

Летел и внезапно рухнул. Видео с моментом падения самолета в Подмосковье

Появилось видео момента крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 25.10.2021

Летел и внезапно рухнул. Видео с моментом падения самолета в Подмосковье

Следственный комитет России опубликовал видео момента крушения легкомоторного самолета под Рузой в Подмосковье. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:56

2021-10-25T12:56

2021-10-25T13:28

происшествия

руза

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео момента крушения легкомоторного самолета под Рузой в Подмосковье.На кадрах видно, как воздушное судно набирает высоту, а затем падает за лесным массивом. Также СК показал работу следователей на месте происшествия.Инцидент произошел неподалеку от деревни Ватулино. Два человека, находившиеся на борту, погибли.В МЧС уточнили, что высокоплан упал на территории аэроклуба "Аэроклассика". На земле разрушений нет, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20211010/samolet-1753863195.html

руза

московская область (подмосковье)

россия

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2021

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Момент падения легкомоторного самолета под Рузой Момент падения легкомоторного самолета под Рузой 2021-10-25T12:56 true PT0M18S

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происшествия, руза, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия