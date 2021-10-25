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В Госдуме призвали восстановить аккаунты проектов RT на Youtube
В Госдуме призвали восстановить аккаунты проектов RT на Youtube - РИА Новости, 25.10.2021
В Госдуме призвали восстановить аккаунты проектов RT на Youtube
Российская сторона ждет восстановления аккаунтов немецкоязычных проектов RT на Youtube, отображения на картах российской версии Google Крыма и Курил как части... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:07
2021-10-25T14:07
общество
севастополь
курильские острова
госдума рф
google
youtube
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российская сторона ждет восстановления аккаунтов немецкоязычных проектов RT на Youtube, отображения на картах российской версии Google Крыма и Курил как части РФ, а также рассчитывает на включение компанией Google России в перечень стран, где нельзя ставить под сомнение итоги выборов на площадке Youtube, заявил в понедельник глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев."Мы рассчитываем, что Российская Федерация будет включена в перечень стран, где нельзя ставить под сомнение итоги избирательных процедур на площадке видеосервиса Youtube... Мы ждем восстановления аккаунтов немецкоязычных проектов телеканала RT. В одночасье 700-тысячная немецкоязычная аудитория была лишена выбранного ею источника информации, иначе как наступлением на свободу слова подобные шаги нельзя квалифицировать", - сказал Пискарев в ходе видеоконференцсвязи с представителями руководства Google. Слова главы комитета приводит его пресс-служба, телемост проходил без представителей СМИ.Говоря об отношении к выборам, Пискарев отметил, что Google запретил распространение на площадке Youtube контента, ставящего под сомнение исход выборов в США и Германии, компания внесла соответствующие дополнения в свои правила. Глава думского комитета попросил в связи с этим западных коллег проинформировать о причинах неприменения аналогичных правил в отношении выборов в России. Он подчеркнул, что все это можно трактовать как "косвенное свидетельство политической избирательности и ангажированности Google".По словам Пискарева, российская сторона также ожидает, что Google удалит противоправный контент - призывы к суицидам и массовым беспорядкам, пропаганду наркотиков, экстремистские материалы, материалы нежелательных организаций, вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия и так далее, а также удовлетворит многочисленные предписания о выплате штрафных санкций за уже имеющиеся законные претензии. Глава думского комитета напомнил, что в этой связи в России компания Google была привлечена к административной ответственности на общую сумму 32,5 миллиона рублей.Непогашенными остаются многомиллионные "пени" за неудаление запрещенного контента, добавил депутат ГД."Настаиваем на приведении российской версии Google Карты в соответствие с российским законодательством и Конституцией России", - продолжил Пискарев. Он пояснил, что речь идет о Крыме, Севастополе и Курильских островах. В частности, остров Итуруп по-прежнему не обозначен как часть Сахалинской области, то же самое касается островов Кунашир, Хабомаи и Шикотан, признал Пискарев.В апреле парламентарии уже проводили телемост с представителями Google и Youtube. Итогом той встречи стала договоренность депутатов с компанией об устранении имеющихся нарушений российского законодательства и проведении повторной встречи через полгода.
https://ria.ru/20211021/zaschita-1755686422.html
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общество, севастополь, курильские острова, госдума рф, google, youtube, василий пискарев, россия
14:07 25.10.2021
 
В Госдуме призвали восстановить аккаунты проектов RT на Youtube

Депутат Госдумы Пискарев призвал восстановить аккаунты проектов RT на Youtube

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российская сторона ждет восстановления аккаунтов немецкоязычных проектов RT на Youtube, отображения на картах российской версии Google Крыма и Курил как части РФ, а также рассчитывает на включение компанией Google России в перечень стран, где нельзя ставить под сомнение итоги выборов на площадке Youtube, заявил в понедельник глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Мы рассчитываем, что Российская Федерация будет включена в перечень стран, где нельзя ставить под сомнение итоги избирательных процедур на площадке видеосервиса Youtube... Мы ждем восстановления аккаунтов немецкоязычных проектов телеканала RT. В одночасье 700-тысячная немецкоязычная аудитория была лишена выбранного ею источника информации, иначе как наступлением на свободу слова подобные шаги нельзя квалифицировать", - сказал Пискарев в ходе видеоконференцсвязи с представителями руководства Google. Слова главы комитета приводит его пресс-служба, телемост проходил без представителей СМИ.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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Симоньян попросила Путина защитить RT, чей проект заблокировали на YouTube
Говоря об отношении к выборам, Пискарев отметил, что Google запретил распространение на площадке Youtube контента, ставящего под сомнение исход выборов в США и Германии, компания внесла соответствующие дополнения в свои правила. Глава думского комитета попросил в связи с этим западных коллег проинформировать о причинах неприменения аналогичных правил в отношении выборов в России. Он подчеркнул, что все это можно трактовать как "косвенное свидетельство политической избирательности и ангажированности Google".
По словам Пискарева, российская сторона также ожидает, что Google удалит противоправный контент - призывы к суицидам и массовым беспорядкам, пропаганду наркотиков, экстремистские материалы, материалы нежелательных организаций, вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия и так далее, а также удовлетворит многочисленные предписания о выплате штрафных санкций за уже имеющиеся законные претензии. Глава думского комитета напомнил, что в этой связи в России компания Google была привлечена к административной ответственности на общую сумму 32,5 миллиона рублей.
Непогашенными остаются многомиллионные "пени" за неудаление запрещенного контента, добавил депутат ГД.
"Настаиваем на приведении российской версии Google Карты в соответствие с российским законодательством и Конституцией России", - продолжил Пискарев. Он пояснил, что речь идет о Крыме, Севастополе и Курильских островах. В частности, остров Итуруп по-прежнему не обозначен как часть Сахалинской области, то же самое касается островов Кунашир, Хабомаи и Шикотан, признал Пискарев.
В апреле парламентарии уже проводили телемост с представителями Google и Youtube. Итогом той встречи стала договоренность депутатов с компанией об устранении имеющихся нарушений российского законодательства и проведении повторной встречи через полгода.
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ОбществоСевастопольКурильские островаГосдума РФGoogleYouTubeВасилий ПискаревРоссия
 
 
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