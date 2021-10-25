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Попова выступила за увеличение штрафов за административные правонарушения
Попова выступила за увеличение штрафов за административные правонарушения - РИА Новости, 25.10.2021
Попова выступила за увеличение штрафов за административные правонарушения
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила за увеличение штрафов за административные правонарушения, штрафы должны быть такими, чтобы их не хотелось платить. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:24
2021-10-25T17:24
2021-10-25T17:24
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила за увеличение штрафов за административные правонарушения, штрафы должны быть такими, чтобы их не хотелось платить.Она пояснила, что штраф должен быть таким, чтобы его не хотелось платить и чтобы все было сделано так, чтобы избежать его.По словам Поповой, такое увеличение штрафов обсуждается в правительстве России.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия
Попова выступила за увеличение штрафов за административные правонарушения
Глава Роспотребнадзора выступила за увеличение штрафов за административные правонарушения