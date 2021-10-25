https://ria.ru/20211025/rospotrebnadzor-1756176616.html

Попова выступила за увеличение штрафов за административные правонарушения

Попова выступила за увеличение штрафов за административные правонарушения - РИА Новости, 25.10.2021

Попова выступила за увеличение штрафов за административные правонарушения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила за увеличение штрафов за административные правонарушения, штрафы должны быть такими, чтобы их не хотелось платить. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:24

2021-10-25T17:24

2021-10-25T17:24

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила за увеличение штрафов за административные правонарушения, штрафы должны быть такими, чтобы их не хотелось платить.Она пояснила, что штраф должен быть таким, чтобы его не хотелось платить и чтобы все было сделано так, чтобы избежать его.По словам Поповой, такое увеличение штрафов обсуждается в правительстве России.

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756167389.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия