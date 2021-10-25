https://ria.ru/20211025/roskomnadzor-1756135412.html
"Дождь"* не уведомил Роскомнадзор о получении средств из-за рубежа
"Дождь"* не уведомил Роскомнадзор о получении средств из-за рубежа - РИА Новости, 25.10.2021
"Дождь"* не уведомил Роскомнадзор о получении средств из-за рубежа
Телеканал "Дождь"* не уведомил Роскомнадзор о получении денежных средств от иностранных источников за 3 квартал 2021 года, за такое грозит штраф, сообщили РИА... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:32
2021-10-25T14:32
2021-10-25T14:44
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* не уведомил Роскомнадзор о получении денежных средств от иностранных источников за 3 квартал 2021 года, за такое грозит штраф, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.Пресс-служба РКН в завершении отметила, что в соответствии со статьей 13.15.1 КоАП РФ штраф за непредоставление таких сведений может составить для юридических лиц от однократной до двукратной суммы денежных средств, которые получены редакцией СМИ, и информация о получении которых должна предоставляться в соответствии с законодательством Российской Федерации.В законе не указано, обязано ли СМИ отправлять уведомление, если денег из-за рубежа нет за отчетный период.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20211022/inoagenty-1755775925.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
14:32 25.10.2021 (обновлено: 14:44 25.10.2021)
"Дождь"* не уведомил Роскомнадзор о получении средств из-за рубежа
"Дождь" не уведомил Роскомнадзор о получении денежных средств от иностранных источников