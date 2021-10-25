https://ria.ru/20211025/rogozin-1756140206.html
Рогозин оценил корабли Crew Dragon
Рогозин оценил корабли Crew Dragon - РИА Новости, 25.10.2021
Рогозин оценил корабли Crew Dragon
Набранный опыт полетов компании Илона Маска SpaceX позволяет говорить об отправке первого российского космонавта кораблем Crew Dragon к МКС, заявил глава... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:56
2021-10-25T14:56
2021-10-25T17:24
космос - риа наука
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
дмитрий рогозин
spacex
роскосмос
илон маск
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ДУБАЙ, 25 окт - РИА Новости. Набранный опыт полетов компании Илона Маска SpaceX позволяет говорить об отправке первого российского космонавта кораблем Crew Dragon к МКС, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе Международного астронавтического конгресса в Дубае."Наработали (в компании SpaceX – ред.) достаточный опыт, с тем чтобы отправлять представителей наших экипажей", - сказал Рогозин.По его словам, во вторник состоятся переговоры с представителем НАСА о возможности согласования перекрестных полетов (астронавты США на российских кораблях и российские космонавты на американских кораблях) и согласованию экипажей.Рогозин ранее говорил, что российские космонавты начнут летать на МКС на новых американских кораблях только после того, как те наберут достаточную статистику надежности. При этом полёты россиян будут осуществляться по бартерной схеме в обмен на полёты американцев на "Союзе".В апреле 2021 года Рогозин заявлял, что переговоры о подобных полетах не ведутся, поскольку у России есть свои космические корабли для полетов космонавтов.
https://ria.ru/20211025/kosmos-1756134631.html
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космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, spacex, роскосмос, илон маск
14:56 25.10.2021 (обновлено: 17:24 25.10.2021)
Рогозин оценил корабли Crew Dragon
Рогозин: корабли Crew Dragon надежны, на них можно отправлять россиян к МКС