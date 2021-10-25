Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/rogozin-1756140206.html
Рогозин оценил корабли Crew Dragon
Рогозин оценил корабли Crew Dragon - РИА Новости, 25.10.2021
Рогозин оценил корабли Crew Dragon
Набранный опыт полетов компании Илона Маска SpaceX позволяет говорить об отправке первого российского космонавта кораблем Crew Dragon к МКС, заявил глава... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:56
2021-10-25T17:24
космос - риа наука
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
дмитрий рогозин
spacex
роскосмос
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728524480_0:0:2045:1150_1920x0_80_0_0_b5c7322701cd8b8c7db8546155e86cc3.jpg
ДУБАЙ, 25 окт - РИА Новости. Набранный опыт полетов компании Илона Маска SpaceX позволяет говорить об отправке первого российского космонавта кораблем Crew Dragon к МКС, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе Международного астронавтического конгресса в Дубае."Наработали (в компании SpaceX – ред.) достаточный опыт, с тем чтобы отправлять представителей наших экипажей", - сказал Рогозин.По его словам, во вторник состоятся переговоры с представителем НАСА о возможности согласования перекрестных полетов (астронавты США на российских кораблях и российские космонавты на американских кораблях) и согласованию экипажей.Рогозин ранее говорил, что российские космонавты начнут летать на МКС на новых американских кораблях только после того, как те наберут достаточную статистику надежности. При этом полёты россиян будут осуществляться по бартерной схеме в обмен на полёты американцев на "Союзе".В апреле 2021 года Рогозин заявлял, что переговоры о подобных полетах не ведутся, поскольку у России есть свои космические корабли для полетов космонавтов.
https://ria.ru/20211025/kosmos-1756134631.html
https://ria.ru/20201119/korabl-1585421907.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728524480_168:0:1701:1150_1920x0_80_0_0_d1736534cd294eb6bfacb2bacecd673a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, spacex, роскосмос, илон маск
14:56 25.10.2021 (обновлено: 17:24 25.10.2021)
 
Рогозин оценил корабли Crew Dragon

Рогозин: корабли Crew Dragon надежны, на них можно отправлять россиян к МКС

© NASA / NASA JohnsonSpaceX Crew Dragon маневрирует в направлении полрта Международной космической станции
SpaceX Crew Dragon маневрирует в направлении полрта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© NASA / NASA Johnson
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 25 окт - РИА Новости. Набранный опыт полетов компании Илона Маска SpaceX позволяет говорить об отправке первого российского космонавта кораблем Crew Dragon к МКС, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе Международного астронавтического конгресса в Дубае.
"Наработали (в компании SpaceX – ред.) достаточный опыт, с тем чтобы отправлять представителей наших экипажей", - сказал Рогозин.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 14:27
Рогозин рассказал, за что уважает Илона Маска
По его словам, во вторник состоятся переговоры с представителем НАСА о возможности согласования перекрестных полетов (астронавты США на российских кораблях и российские космонавты на американских кораблях) и согласованию экипажей.
Рогозин ранее говорил, что российские космонавты начнут летать на МКС на новых американских кораблях только после того, как те наберут достаточную статистику надежности. При этом полёты россиян будут осуществляться по бартерной схеме в обмен на полёты американцев на "Союзе".
В апреле 2021 года Рогозин заявлял, что переговоры о подобных полетах не ведутся, поскольку у России есть свои космические корабли для полетов космонавтов.
Экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС. Кадр трансляции
19 ноября 2020, 19:33Наука
Экипаж Crew Dragon оценил полет на новом корабле
 
Космос - РИА НаукаDragon SpaceXМеждународная космическая станция (МКС)Дмитрий РогозинSpaceXРоскосмосИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
01:36В Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти
Лента новостейМолния
В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работыВ Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти