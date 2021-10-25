https://ria.ru/20211025/razrabotki-1756107188.html

Россия покажет инновационные разработки на импортной ЭКСПО в Китае

Россия покажет инновационные разработки на импортной ЭКСПО в Китае - РИА Новости, 25.10.2021

Россия покажет инновационные разработки на импортной ЭКСПО в Китае

Российские компании покажут целый ряд инновационных продуктов на предстоящей в Шанхае в ноябре IV Китайской импортной ЭКСПО, сообщил "CGTN-Русский" торговый... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:40

2021-10-25T13:40

2021-10-25T13:40

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МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Российские компании покажут целый ряд инновационных продуктов на предстоящей в Шанхае в ноябре IV Китайской импортной ЭКСПО, сообщил "CGTN-Русский" торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский.В частности, в рамках ЭКСПО состоится китайская премьера вездехода Tinger от российского ООО "Механика". Также большой интерес китайского потребителя ожидается и к автомобильным маслам под брендом Lukoil.Дахновский напомнил, что Россия на открывающейся 5 ноября импортной выставке будет представлена на 32 стендах. В том числе, 22 стенда будут посвящены продуктам питания и сельскохозяйственным товарам, семь стендов размещены в павильоне "Потребительские товары", три – в павильоне "Автомобили". 16 российских компаний примут участие в ЭКСПО в онлайн-формате, 15 будут представлены на месте.

https://ria.ru/20211007/roboty-1753550841.html

шанхай

китай

россия

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2021

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шанхай, китай, россия