https://ria.ru/20211025/raketa-1756178153.html

Киев хочет направить на Москву ракеты. Опасно ли это?

На Украине подсчитали, реальны ли угрозы Киева направить ракеты на Москву - РИА Новости, 25.10.2021

Киев хочет направить на Москву ракеты. Опасно ли это?

Украинский интернет-портал "Страна" проверил, действительно ли СБУ обладает оружием, которое "может достать до Москвы", после слов внештатного советника главы... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:30

2021-10-25T17:30

2021-10-25T23:36

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алексей арестович

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинский интернет-портал "Страна" проверил, действительно ли СБУ обладает оружием, которое "может достать до Москвы", после слов внештатного советника главы офиса президента и пресс-секретаря делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича.Тот накануне заявил, что страна работает над своей ракетной программой и может использовать ее для давления на Кремль.Журналисты проанализировали всю доступную на данный момент информацию об украинском вооружении и пришли к выводу, что слова киевского политика приукрашивают действительность.В материале речь шла о ракетах "Гром-2", "Ольха", "Нептун" и "Тайфун-1"."Как видим, ни одна из этих ракет до Москвы достать не сможет. Да и существуют они либо в проекте, либо в очень ограниченном количестве", — заключили авторы текста.Также в статье говорилось о британских Brimstone. Но и здесь журналисты уточнили, что пока нет информации, сколько этих ракет поставят СБУ, а их дальность недостаточна, чтобы достичь российской столицы.Ранее газета Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Лондон ведет переговоры с Киевом о продаже вооружения. В рамках обсуждаемых договоренностей Украина может получить ракеты класса "земля — земля" и ракеты для военных самолетов.На прошлой неделе Владимир Путин отмечал, что под маркой учебных центров НАТО на Украине может разместить оружие и это станет угрозой для российской безопасности.

https://ria.ru/20211024/ukraina-1756043499.html

https://ria.ru/20211015/ukraina-1754804910.html

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украина, нато, россия, алексей арестович