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Киев хочет направить на Москву ракеты. Опасно ли это?
На Украине подсчитали, реальны ли угрозы Киева направить ракеты на Москву - РИА Новости, 25.10.2021
Киев хочет направить на Москву ракеты. Опасно ли это?
Украинский интернет-портал "Страна" проверил, действительно ли СБУ обладает оружием, которое "может достать до Москвы", после слов внештатного советника главы... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:30
2021-10-25T23:36
украина
нато
россия
алексей арестович
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинский интернет-портал "Страна" проверил, действительно ли СБУ обладает оружием, которое "может достать до Москвы", после слов внештатного советника главы офиса президента и пресс-секретаря делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича.Тот накануне заявил, что страна работает над своей ракетной программой и может использовать ее для давления на Кремль.Журналисты проанализировали всю доступную на данный момент информацию об украинском вооружении и пришли к выводу, что слова киевского политика приукрашивают действительность.В материале речь шла о ракетах "Гром-2", "Ольха", "Нептун" и "Тайфун-1"."Как видим, ни одна из этих ракет до Москвы достать не сможет. Да и существуют они либо в проекте, либо в очень ограниченном количестве", — заключили авторы текста.Также в статье говорилось о британских Brimstone. Но и здесь журналисты уточнили, что пока нет информации, сколько этих ракет поставят СБУ, а их дальность недостаточна, чтобы достичь российской столицы.Ранее газета Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Лондон ведет переговоры с Киевом о продаже вооружения. В рамках обсуждаемых договоренностей Украина может получить ракеты класса "земля — земля" и ракеты для военных самолетов.На прошлой неделе Владимир Путин отмечал, что под маркой учебных центров НАТО на Украине может разместить оружие и это станет угрозой для российской безопасности.
https://ria.ru/20211024/ukraina-1756043499.html
https://ria.ru/20211015/ukraina-1754804910.html
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украина, нато, россия, алексей арестович
17:30 25.10.2021 (обновлено: 23:36 25.10.2021)
 
На Украине подсчитали, реальны ли угрозы Киева направить ракеты на Москву

"Страна": у Украины нет ракет, способных долететь до Москвы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинский интернет-портал "Страна" проверил, действительно ли СБУ обладает оружием, которое "может достать до Москвы", после слов внештатного советника главы офиса президента и пресс-секретаря делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича.
Тот накануне заявил, что страна работает над своей ракетной программой и может использовать ее для давления на Кремль.
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Журналисты проанализировали всю доступную на данный момент информацию об украинском вооружении и пришли к выводу, что слова киевского политика приукрашивают действительность.
В материале речь шла о ракетах "Гром-2", "Ольха", "Нептун" и "Тайфун-1".
"Как видим, ни одна из этих ракет до Москвы достать не сможет. Да и существуют они либо в проекте, либо в очень ограниченном количестве", — заключили авторы текста.
Также в статье говорилось о британских Brimstone. Но и здесь журналисты уточнили, что пока нет информации, сколько этих ракет поставят СБУ, а их дальность недостаточна, чтобы достичь российской столицы.
Ранее газета Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Лондон ведет переговоры с Киевом о продаже вооружения. В рамках обсуждаемых договоренностей Украина может получить ракеты класса "земля — земля" и ракеты для военных самолетов.
На прошлой неделе Владимир Путин отмечал, что под маркой учебных центров НАТО на Украине может разместить оружие и это станет угрозой для российской безопасности.
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