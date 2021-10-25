https://ria.ru/20211025/putin-1756222688.html

Путин наградил медалью волжанина, спасшего двух тонущих детей

Путин наградил медалью волжанина, спасшего двух тонущих детей - РИА Новости, 25.10.2021

Путин наградил медалью волжанина, спасшего двух тонущих детей

Президент России Владимир Путин наградил жителя Волжского Валерия Данилова медалью "За спасение погибавших", который вытащил из ледяной воды двух тонущих детей, РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T22:56

2021-10-25T22:56

2021-10-25T22:56

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил жителя Волжского Валерия Данилова медалью "За спасение погибавших", который вытащил из ледяной воды двух тонущих детей, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В середине марта 26-летний житель волгоградского Волжского Данилов спас из реки Ахтуба двух из трех детей, которые провалились под лед, гуляя по замерзшей реке. Данилов вытащил двух детей, еще один позже скончался."За смелость и решительность, проявленные при спасение людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших Данилова Валерия Александровича", - говорится в документе.

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2021

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общество, владимир путин, россия