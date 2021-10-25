https://ria.ru/20211025/putin-1756222688.html
Путин наградил медалью волжанина, спасшего двух тонущих детей
Путин наградил медалью волжанина, спасшего двух тонущих детей - РИА Новости, 25.10.2021
Путин наградил медалью волжанина, спасшего двух тонущих детей
Президент России Владимир Путин наградил жителя Волжского Валерия Данилова медалью "За спасение погибавших", который вытащил из ледяной воды двух тонущих детей, РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T22:56
2021-10-25T22:56
2021-10-25T22:56
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_0:88:2996:1773_1920x0_80_0_0_642e18ec8b8c9c2f60ac5df2cf687b03.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил жителя Волжского Валерия Данилова медалью "За спасение погибавших", который вытащил из ледяной воды двух тонущих детей, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В середине марта 26-летний житель волгоградского Волжского Данилов спас из реки Ахтуба двух из трех детей, которые провалились под лед, гуляя по замерзшей реке. Данилов вытащил двух детей, еще один позже скончался."За смелость и решительность, проявленные при спасение людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших Данилова Валерия Александровича", - говорится в документе.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_3b4458c227bb64cd4be24dd8032183c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Путин наградил медалью волжанина, спасшего двух тонущих детей
Путин наградил медалью волжанина Данилова, спасшего двух тонущих детей