https://ria.ru/20211025/putin-1756222395.html

Путин наградил Зорькина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Путин наградил Зорькина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени - РИА Новости, 25.10.2021

Путин наградил Зорькина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, соответствующий РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T22:46

2021-10-25T22:46

2021-10-25T22:47

общество

владимир путин

валерий зорькин

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие конституционного правосудия в РФ и многолетнюю плодотворную деятельность наградить ... орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Зорькина Валерия Дмитревича - председателя Конституционного суда РФ", - говорится в документе.

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2021

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общество, владимир путин, валерий зорькин, россия