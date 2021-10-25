https://ria.ru/20211025/putin-1756222395.html
Путин наградил Зорькина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Путин наградил Зорькина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени - РИА Новости, 25.10.2021
Путин наградил Зорькина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, соответствующий РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T22:46
2021-10-25T22:46
2021-10-25T22:47
общество
владимир путин
валерий зорькин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588828117_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_4ea576d15c59eba809419da41ebb4ea4.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие конституционного правосудия в РФ и многолетнюю плодотворную деятельность наградить ... орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Зорькина Валерия Дмитревича - председателя Конституционного суда РФ", - говорится в документе.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588828117_530:0:3261:2048_1920x0_80_0_0_66429eb51fb327e35baffc04f3f28917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, валерий зорькин, россия
22:46 25.10.2021 (обновлено: 22:47 25.10.2021)
Путин наградил Зорькина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени председателя КС Зорькина