Путин наградил Бутмана орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
Путин наградил Игоря Бутмана орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени художественного руководителя Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Бутмана Игоря Михайловича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский джазовый оркестр под управлением И. Бутмана", - говорится в документе.
Игорь Бутман - музыкант, композитор и продюсер, народный артист РФ и лауреат Государственной премии РФ. В дискографии Бутмана 17 сольных альбомов, включая диск Magic Land, записанный вместе с Чиком Кориа, Джеком Деджоннеттом, Джоном Патитуччи, Стефоном Харрисом и Рэнди Бреккером. В 1999 году Бутман основал всемирно известные Квинтет, Квартет и Московский джазовый оркестр, с которыми выступал на крупнейших джазовых фестивалях мира.