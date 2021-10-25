https://ria.ru/20211025/putin-1756221924.html

Путин наградил Бутмана орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Путин наградил Бутмана орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени - РИА Новости, 25.10.2021

Путин наградил Бутмана орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени художественного руководителя Московского джазового оркестра Игоря... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T22:38

2021-10-25T22:38

2021-10-25T22:38

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени художественного руководителя Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Бутмана Игоря Михайловича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский джазовый оркестр под управлением И. Бутмана", - говорится в документе.Игорь Бутман - музыкант, композитор и продюсер, народный артист РФ и лауреат Государственной премии РФ. В дискографии Бутмана 17 сольных альбомов, включая диск Magic Land, записанный вместе с Чиком Кориа, Джеком Деджоннеттом, Джоном Патитуччи, Стефоном Харрисом и Рэнди Бреккером. В 1999 году Бутман основал всемирно известные Квинтет, Квартет и Московский джазовый оркестр, с которыми выступал на крупнейших джазовых фестивалях мира.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, владимир путин, игорь бутман, новости культуры, россия