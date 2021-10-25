https://ria.ru/20211025/putin-1756221492.html

Путин наградил губернатора Вологодской области Кувшинникова орденом

Путин наградил губернатора Вологодской области Кувшинникова орденом - РИА Новости, 25.10.2021

Путин наградил губернатора Вологодской области Кувшинникова орденом

Президент РФ Владимир Путин наградил губернатора Вологодской области Олег Кувшинникова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T22:30

2021-10-25T22:30

2021-10-25T22:30

общество

олег кувшинников

вологодская область

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил губернатора Вологодской области Олег Кувшинникова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.Указ президента РФ о награждении государственными наградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в социально-экономическое развитие Вологодской области и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Кувшинникова Олега Александровича - губернатора Вологодской области", - говорится в указе.

вологодская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, олег кувшинников, вологодская область, владимир путин, россия