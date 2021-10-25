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Путин наградил губернатора Вологодской области Кувшинникова орденом
Путин наградил губернатора Вологодской области Кувшинникова орденом - РИА Новости, 25.10.2021
Путин наградил губернатора Вологодской области Кувшинникова орденом
Президент РФ Владимир Путин наградил губернатора Вологодской области Олег Кувшинникова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T22:30
2021-10-25T22:30
2021-10-25T22:30
общество
олег кувшинников
вологодская область
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил губернатора Вологодской области Олег Кувшинникова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.Указ президента РФ о награждении государственными наградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в социально-экономическое развитие Вологодской области и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Кувшинникова Олега Александровича - губернатора Вологодской области", - говорится в указе.
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общество, олег кувшинников, вологодская область, владимир путин, россия
Путин наградил губернатора Вологодской области Кувшинникова орденом
Путин наградил губернатора Кувшинникова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени