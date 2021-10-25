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Путин наградил орденом Пирогова замминистра здравоохранения
Путин наградил орденом Пирогова замминистра здравоохранения - РИА Новости, 25.10.2021
Путин наградил орденом Пирогова замминистра здравоохранения
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева за вклад в борьбу с распространением... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T22:23
2021-10-25T22:23
2021-10-25T22:23
общество
владимир путин
здоровье - общество
россия
олег гриднев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева за вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции ... наградить ... Гриднева Олега Владимировича - заместителя министра здравоохранения РФ", - говорится в документе.
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общество, владимир путин, здоровье - общество, россия, олег гриднев
Путин наградил орденом Пирогова замминистра здравоохранения
Путин наградил орденом Пирогова замминистра здравоохранения Гриднева