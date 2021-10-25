10:06 25.10.2021 (обновлено: 10:45 25.10.2021)
"Русские максимально правы". Американцы согласились со словами Путина о США
Читатели TAC согласились со словами Путина о большевистских тенденциях в США
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Читатели газеты The American Conservative делятся впечатлениями от выступления Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Наибольший отклик получило заявление, в котором российский лидер назвал происходящее в США уклоном в крайне левую идеологию.
Вчера, 13:48Песков прокомментировал речь Путина на "Валдае"
Так, пользователь под ником dbassman27 отметил, что президент России намного умнее любого американского президента со времен Рональда Рейгана.
"Он прав. Левые собираются убить курицу, несущую золотые яйца <…> Они контролируют средства массовой информации, системы образования и всю поп-культуру", — заключил он.
"Путин говорит своим соотечественникам, что, хотя они "проиграли" холодную войну, они излечились от страшной болезни, жертвами которой теперь становятся американцы", — считает St. Jerome's Lion.
"Невероятно, но лидер бывшего СССР предостерегает от большевистских тенденций на Западе <…>, Может наступить то время, когда свободолюбивым людям нужно будет эмигрировать в бывший Советский союз", — отметил John10.
Нашлись и те, кто увидел в словах Владимира Путина агрессивный контекст. Так, комментатор под ником Triple36 убежден, что, несмотря на понимание происходящего в западном мире, Москва планирует не помогать, а выиграть от этого.
Тем не менее большинство читателей выступили за налаживание диалога с Россией.
"Кто хочет разжигания конфликта с Россией? Определенно, это не американский народ! Мы совершенно не заинтересованы в этом!" — написал Patrick Constantine.
"Когда русские правы, они правы максимально. Владимир Путин — почти злодей из комиксов вашингтонского истеблишмента. Одна из причин его демонизации заключается именно в том, что он делает такие вещи и публично диагностирует, что не так в Америке", — обратил внимание ElCristeroAmericano.
Выступая на "Валдае", президент России заявил, что борьба за равноправие на Западе "превращается в догматизм на грани абсурда", который будет "похлеще, чем отдел агитации и пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза". По его мнению, умеренный консерватизм — самый разумный принцип мировоззрения.