https://ria.ru/20211025/protest-1756176226.html

Минобороны вручило ноту протеста военному атташе Германии в Москве

Минобороны вручило ноту протеста военному атташе Германии в Москве - РИА Новости, 25.10.2021

Минобороны вручило ноту протеста военному атташе Германии в Москве

Минобороны вручило немецкому военному атташе ноту протеста из-за слов министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости продемонстрировать России... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:22

2021-10-25T17:22

2021-10-25T18:18

германия

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

аннегрет крамп-карренбауэр

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минобороны вручило немецкому военному атташе ноту протеста из-за слов министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости продемонстрировать России готовность применить оружие, в том числе ядерное. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве."Сегодня, 25 октября, в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Федеративной Республики Германия в Российской Федерации. В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передана нота", — сказали в ведомстве.Представителю Германии также указали, что подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации.На прошлой неделе немецкой чиновнице задали вопрос о сценариях НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионах, в том числе c применением ядерного оружия. В ответ Крамп-Карренбауэр заявила, что нужно "очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства".Министр обороны России Сергей Шойгу, со своей стороны, отметил, что в Берлине должны хорошо знать, чем заканчиваются призывы стягивать силы к российским границам. Он подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России.Российские власти неоднократно заявляли, что страна не несет угрозы для других государств. При этом в Москве выражали обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО близ российских границ, где альянс регулярно проводит учения.

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/germaniya-1755757286.html

https://ria.ru/20211023/shoygu-1755942458.html

германия

россия

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германия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), аннегрет крамп-карренбауэр