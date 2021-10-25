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https://ria.ru/20211025/protest-1756176226.html
Минобороны вручило ноту протеста военному атташе Германии в Москве
Минобороны вручило ноту протеста военному атташе Германии в Москве - РИА Новости, 25.10.2021
Минобороны вручило ноту протеста военному атташе Германии в Москве
Минобороны вручило немецкому военному атташе ноту протеста из-за слов министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости продемонстрировать России... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:22
2021-10-25T18:18
германия
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
аннегрет крамп-карренбауэр
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минобороны вручило немецкому военному атташе ноту протеста из-за слов министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости продемонстрировать России готовность применить оружие, в том числе ядерное. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве."Сегодня, 25 октября, в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Федеративной Республики Германия в Российской Федерации. В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передана нота", — сказали в ведомстве.Представителю Германии также указали, что подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации.На прошлой неделе немецкой чиновнице задали вопрос о сценариях НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионах, в том числе c применением ядерного оружия. В ответ Крамп-Карренбауэр заявила, что нужно "очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства".Министр обороны России Сергей Шойгу, со своей стороны, отметил, что в Берлине должны хорошо знать, чем заканчиваются призывы стягивать силы к российским границам. Он подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России.Российские власти неоднократно заявляли, что страна не несет угрозы для других государств. При этом в Москве выражали обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО близ российских границ, где альянс регулярно проводит учения.
https://radiosputnik.ria.ru/20211022/germaniya-1755757286.html
https://ria.ru/20211023/shoygu-1755942458.html
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германия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), аннегрет крамп-карренбауэр
17:22 25.10.2021 (обновлено: 18:18 25.10.2021)
 
Минобороны вручило ноту протеста военному атташе Германии в Москве

Атташе Германии вручили ноту из-за слов главы Минобороны ФРГ о ядерном сдерживании России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минобороны вручило немецкому военному атташе ноту протеста из-за слов министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости продемонстрировать России готовность применить оружие, в том числе ядерное. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.
"Сегодня, 25 октября, в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Федеративной Республики Германия в Российской Федерации. В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передана нота", — сказали в ведомстве.
Баннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 11:32Сказано в эфире
Германия призвала НАТО пригрозить России оружием. Что дальше?
Представителю Германии также указали, что подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации.
На прошлой неделе немецкой чиновнице задали вопрос о сценариях НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионах, в том числе c применением ядерного оружия. В ответ Крамп-Карренбауэр заявила, что нужно "очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства".
Министр обороны России Сергей Шойгу, со своей стороны, отметил, что в Берлине должны хорошо знать, чем заканчиваются призывы стягивать силы к российским границам. Он подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России.
Российские власти неоднократно заявляли, что страна не несет угрозы для других государств. При этом в Москве выражали обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО близ российских границ, где альянс регулярно проводит учения.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии фотографирования на совместном заседании министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 14:37
Шойгу ответил на заявления министра обороны Германии о сдерживании России
 
ГерманияРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Аннегрет Крамп-Карренбауэр
 
 
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