17:22 25.10.2021 (обновлено: 18:18 25.10.2021)
Минобороны вручило ноту протеста военному атташе Германии в Москве
Атташе Германии вручили ноту из-за слов главы Минобороны ФРГ о ядерном сдерживании России
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минобороны вручило немецкому военному атташе ноту протеста из-за слов министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости продемонстрировать России готовность применить оружие, в том числе ядерное. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.
"Сегодня, 25 октября, в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Федеративной Республики Германия в Российской Федерации. В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передана нота", — сказали в ведомстве.
Представителю Германии также указали, что подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации.
На прошлой неделе немецкой чиновнице задали вопрос о сценариях НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионах, в том числе c применением ядерного оружия. В ответ Крамп-Карренбауэр заявила, что нужно "очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства".
Министр обороны России Сергей Шойгу, со своей стороны, отметил, что в Берлине должны хорошо знать, чем заканчиваются призывы стягивать силы к российским границам. Он подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России.
Российские власти неоднократно заявляли, что страна не несет угрозы для других государств. При этом в Москве выражали обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО близ российских границ, где альянс регулярно проводит учения.