https://ria.ru/20211025/prokat-1756083467.html

Бонд наконец победил Венома в кинопрокате по итогам выходных

Бонд наконец победил Венома в кинопрокате по итогам выходных - РИА Новости, 25.10.2021

Бонд наконец победил Венома в кинопрокате по итогам выходных

Фильм "Не время умирать" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 96 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:41

2021-10-25T10:41

2021-10-25T10:41

культура

джеймс бонд

том харди (эдвард харди)

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энди серкис

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Фильм "Не время умирать" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 96 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Агент 007 Джеймс Бонд оставил оперативную службу в МИ6 и живет на Ямайке. Но после просьбы о помощи своего старого друга Бонд снова возвращается в игру. На этот раз ему придется сразиться с таинственным злодеем, который вооружен технологическим оружием.Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Неисправимый Рон", собрав 90 миллионов рублей. Анимационный фильм рассказывает о мальчике Барни, который чувствует себя чужим среди сверстников из-за того, что у него нет Би-бота, который умеет двигаться, говорить, помогать своему хозяину делать публикации в соцсетях, узнавать о новостях и поддерживать связь с одноклассниками. Но однажды он получает такого робота в подарок. Тот оказывается бракованным, и Барни решает самостоятельно научить его всему.На третьем месте блокбастер "Веном-2", со сборами 86,6 миллиона. Это продолжение американского супергеройского фильма режиссера Рубена Флейшера, вышедшего в прокат в 2018 году. Главную роль в нем сыграл Том Харди. Сюжет основан на комиксах издательства Marvel Comics. Режиссер второй части - Энди Серкис. "Веном-2" был лидером российского кинопроката с дня выхода 30 сентября.Четвертую позицию в рейтинге занял трехмерный анимационный фильм "Семейка Аддамс: Горящий тур" со сборами в 71,1 миллиона рублей. Картина рассказывает о членах семьи Аддамс, которые загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям.На пятом месте фильм ужасов "Хэллоуин убивает", собравший за выходные 52,4 миллиона рублей. По сюжету, Лори Строуд заманила зловещего убийцу Майкла Майерса в ловушку, но ему удалось выбраться и продолжить кровавую расправу над жителями города. Семья Строуд и другие выжившие объединяются, чтобы остановить Майкла.

https://ria.ru/20211007/bond-1753364745.html

https://ria.ru/20211016/animatsiya-1754736385.html

https://ria.ru/20211021/kino-1755462147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джеймс бонд, том харди (эдвард харди), marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, энди серкис