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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211025/prokat-1756083467.html
Бонд наконец победил Венома в кинопрокате по итогам выходных
Бонд наконец победил Венома в кинопрокате по итогам выходных - РИА Новости, 25.10.2021
Бонд наконец победил Венома в кинопрокате по итогам выходных
Фильм "Не время умирать" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 96 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:41
2021-10-25T10:41
культура
джеймс бонд
том харди (эдвард харди)
marvel comics
новости культуры
кино и сериалы
энди серкис
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Фильм "Не время умирать" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 96 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Агент 007 Джеймс Бонд оставил оперативную службу в МИ6 и живет на Ямайке. Но после просьбы о помощи своего старого друга Бонд снова возвращается в игру. На этот раз ему придется сразиться с таинственным злодеем, который вооружен технологическим оружием.Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Неисправимый Рон", собрав 90 миллионов рублей. Анимационный фильм рассказывает о мальчике Барни, который чувствует себя чужим среди сверстников из-за того, что у него нет Би-бота, который умеет двигаться, говорить, помогать своему хозяину делать публикации в соцсетях, узнавать о новостях и поддерживать связь с одноклассниками. Но однажды он получает такого робота в подарок. Тот оказывается бракованным, и Барни решает самостоятельно научить его всему.На третьем месте блокбастер "Веном-2", со сборами 86,6 миллиона. Это продолжение американского супергеройского фильма режиссера Рубена Флейшера, вышедшего в прокат в 2018 году. Главную роль в нем сыграл Том Харди. Сюжет основан на комиксах издательства Marvel Comics. Режиссер второй части - Энди Серкис. "Веном-2" был лидером российского кинопроката с дня выхода 30 сентября.Четвертую позицию в рейтинге занял трехмерный анимационный фильм "Семейка Аддамс: Горящий тур" со сборами в 71,1 миллиона рублей. Картина рассказывает о членах семьи Аддамс, которые загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям.На пятом месте фильм ужасов "Хэллоуин убивает", собравший за выходные 52,4 миллиона рублей. По сюжету, Лори Строуд заманила зловещего убийцу Майкла Майерса в ловушку, но ему удалось выбраться и продолжить кровавую расправу над жителями города. Семья Строуд и другие выжившие объединяются, чтобы остановить Майкла.
https://ria.ru/20211007/bond-1753364745.html
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джеймс бонд, том харди (эдвард харди), marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, энди серкис
10:41 25.10.2021
 
Бонд наконец победил Венома в кинопрокате по итогам выходных

Фильм "Не время умирать" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд

© Metro-Goldwyn-Mayer (2020)/Nicola DoveКадр из фильма "Не время умирать"
Кадр из фильма Не время умирать
© Metro-Goldwyn-Mayer (2020)/Nicola Dove
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Фильм "Не время умирать" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 96 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Агент 007 Джеймс Бонд оставил оперативную службу в МИ6 и живет на Ямайке. Но после просьбы о помощи своего старого друга Бонд снова возвращается в игру. На этот раз ему придется сразиться с таинственным злодеем, который вооружен технологическим оружием.
Кадр из фильма Не время умирать
7 октября, 08:00Культура
"Не время умирать" — кинореквием по бондиане былых времен
Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Неисправимый Рон", собрав 90 миллионов рублей. Анимационный фильм рассказывает о мальчике Барни, который чувствует себя чужим среди сверстников из-за того, что у него нет Би-бота, который умеет двигаться, говорить, помогать своему хозяину делать публикации в соцсетях, узнавать о новостях и поддерживать связь с одноклассниками. Но однажды он получает такого робота в подарок. Тот оказывается бракованным, и Барни решает самостоятельно научить его всему.
© DisneyКадр из мультфильма "Неисправимый Рон"
Кадр из мультфильма Неисправимый Рон
© Disney
Кадр из мультфильма "Неисправимый Рон"
На третьем месте блокбастер "Веном-2", со сборами 86,6 миллиона. Это продолжение американского супергеройского фильма режиссера Рубена Флейшера, вышедшего в прокат в 2018 году. Главную роль в нем сыграл Том Харди. Сюжет основан на комиксах издательства Marvel Comics. Режиссер второй части - Энди Серкис. "Веном-2" был лидером российского кинопроката с дня выхода 30 сентября.
Четвертую позицию в рейтинге занял трехмерный анимационный фильм "Семейка Аддамс: Горящий тур" со сборами в 71,1 миллиона рублей. Картина рассказывает о членах семьи Аддамс, которые загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям.
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На пятом месте фильм ужасов "Хэллоуин убивает", собравший за выходные 52,4 миллиона рублей. По сюжету, Лори Строуд заманила зловещего убийцу Майкла Майерса в ловушку, но ему удалось выбраться и продолжить кровавую расправу над жителями города. Семья Строуд и другие выжившие объединяются, чтобы остановить Майкла.
Кадр из фильма Кошачьи миры Луиса Уэйна
21 октября, 08:00Культура
Камбербэтч с котами, а Галустян с клыками. Кино недели
 
КультураДжеймс БондТом Харди (Эдвард Харди)Marvel ComicsНовости культурыКино и сериалыЭнди Серкис
 
 
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