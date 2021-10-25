https://ria.ru/20211025/produkty-1756192879.html

Мишустин предложил обдумать меры по стабилизации цен на продукты

Мишустин предложил обдумать меры по стабилизации цен на продукты - РИА Новости, 25.10.2021

Мишустин предложил обдумать меры по стабилизации цен на продукты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил членам кабмина подумать, какие еще шаги стоит предпринять для поддержки производителей и стабилизации цен на... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:26

2021-10-25T18:26

2021-10-25T18:49

экономика

продукты

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил членам кабмина подумать, какие еще шаги стоит предпринять для поддержки производителей и стабилизации цен на продукты питания.Выступая в понедельник на стратегической сессии, посвященной ценовой конъюнктуре мировых рынков и мерам по ограничению ее влияния на внутренние цены, Мишустин напомнил, что для стабилизации цен на продукты уже принят ряд решений, в том числе внедрены демпферные механизмы. Кроме того, ряд дополнительных мер предложил Минсельхоз. Среди них - субсидии на вовлечение в оборот земель под овощеводство; средства на расширение производства, техническое переоснащение и строительство хранилищ; льготы на транспортировку и кредитование; помощь в создании селекционно-семеноводческих центров.Мишустин также сообщил, что планируется поддержать производство и в личных подсобных хозяйствах, готовятся соответствующие нормативные документы."Рост цен сейчас сдерживают инструменты, которые были сформированы правительством, в первую очередь, демпферные механизмы. Но сейчас нам надо детально обсудить эти меры и подумать над тем, какие еще шаги можно и нужно сделать для поддержки наших производителей и стабилизации цен на продовольствие", - сказал Мишустин.Премьер также напомнил, что ряд мер для помощи аграриям уже был принят. "В частности, правительством продлена возможность пролонгации льготных инвестиционных кредитов на весьма внушительный срок – до 12 лет. Это решение коснется тех предприятий, которые пострадали в прошлом году от африканской чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц", - рассказал он.Правительство РФ в конце декабря 2020 года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, со 2 июня заработала плавающая пошлина на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.Кроме того, в России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года введена гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло. Ее величина составляет 70% разницы между индикативной ценой и базовой ценой, которая установлена в 1 тысячу долларов за тонну. Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз.

https://ria.ru/20211015/tseny-1754762545.html

https://ria.ru/20211005/achs-1753117192.html

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экономика, продукты, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), михаил мишустин, россия