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Мишустин предложил обдумать меры по стабилизации цен на продукты
Мишустин предложил обдумать меры по стабилизации цен на продукты - РИА Новости, 25.10.2021
Мишустин предложил обдумать меры по стабилизации цен на продукты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил членам кабмина подумать, какие еще шаги стоит предпринять для поддержки производителей и стабилизации цен на... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:26
2021-10-25T18:49
экономика
продукты
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил членам кабмина подумать, какие еще шаги стоит предпринять для поддержки производителей и стабилизации цен на продукты питания.Выступая в понедельник на стратегической сессии, посвященной ценовой конъюнктуре мировых рынков и мерам по ограничению ее влияния на внутренние цены, Мишустин напомнил, что для стабилизации цен на продукты уже принят ряд решений, в том числе внедрены демпферные механизмы. Кроме того, ряд дополнительных мер предложил Минсельхоз. Среди них - субсидии на вовлечение в оборот земель под овощеводство; средства на расширение производства, техническое переоснащение и строительство хранилищ; льготы на транспортировку и кредитование; помощь в создании селекционно-семеноводческих центров.Мишустин также сообщил, что планируется поддержать производство и в личных подсобных хозяйствах, готовятся соответствующие нормативные документы."Рост цен сейчас сдерживают инструменты, которые были сформированы правительством, в первую очередь, демпферные механизмы. Но сейчас нам надо детально обсудить эти меры и подумать над тем, какие еще шаги можно и нужно сделать для поддержки наших производителей и стабилизации цен на продовольствие", - сказал Мишустин.Премьер также напомнил, что ряд мер для помощи аграриям уже был принят. "В частности, правительством продлена возможность пролонгации льготных инвестиционных кредитов на весьма внушительный срок – до 12 лет. Это решение коснется тех предприятий, которые пострадали в прошлом году от африканской чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц", - рассказал он.Правительство РФ в конце декабря 2020 года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, со 2 июня заработала плавающая пошлина на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.Кроме того, в России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года введена гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло. Ее величина составляет 70% разницы между индикативной ценой и базовой ценой, которая установлена в 1 тысячу долларов за тонну. Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз.
https://ria.ru/20211015/tseny-1754762545.html
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экономика, продукты, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), михаил мишустин, россия
18:26 25.10.2021 (обновлено: 18:49 25.10.2021)
 
Мишустин предложил обдумать меры по стабилизации цен на продукты

Мишустин предложил обдумать меры поддержки производителей и стабилизации цен на продукты

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии "О ценовой конъюнктуре мировых рынков"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии О ценовой конъюнктуре мировых рынков - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил членам кабмина подумать, какие еще шаги стоит предпринять для поддержки производителей и стабилизации цен на продукты питания.
Выступая в понедельник на стратегической сессии, посвященной ценовой конъюнктуре мировых рынков и мерам по ограничению ее влияния на внутренние цены, Мишустин напомнил, что для стабилизации цен на продукты уже принят ряд решений, в том числе внедрены демпферные механизмы. Кроме того, ряд дополнительных мер предложил Минсельхоз. Среди них - субсидии на вовлечение в оборот земель под овощеводство; средства на расширение производства, техническое переоснащение и строительство хранилищ; льготы на транспортировку и кредитование; помощь в создании селекционно-семеноводческих центров.
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Мишустин также сообщил, что планируется поддержать производство и в личных подсобных хозяйствах, готовятся соответствующие нормативные документы.
"Рост цен сейчас сдерживают инструменты, которые были сформированы правительством, в первую очередь, демпферные механизмы. Но сейчас нам надо детально обсудить эти меры и подумать над тем, какие еще шаги можно и нужно сделать для поддержки наших производителей и стабилизации цен на продовольствие", - сказал Мишустин.
Премьер также напомнил, что ряд мер для помощи аграриям уже был принят. "В частности, правительством продлена возможность пролонгации льготных инвестиционных кредитов на весьма внушительный срок – до 12 лет. Это решение коснется тех предприятий, которые пострадали в прошлом году от африканской чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц", - рассказал он.
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Правительство РФ в конце декабря 2020 года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, со 2 июня заработала плавающая пошлина на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Кроме того, в России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года введена гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло. Ее величина составляет 70% разницы между индикативной ценой и базовой ценой, которая установлена в 1 тысячу долларов за тонну. Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз.
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ЭкономикаПродуктыМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Михаил МишустинРоссия
 
 
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