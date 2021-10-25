https://ria.ru/20211025/prodovolstvie-1756148026.html
Путин поручил обеспечить контроль качества продуктов питания
Путин поручил обеспечить контроль качества продуктов питания - РИА Новости, 25.10.2021
Путин поручил обеспечить контроль качества продуктов питания
Президент России Владимир Путин поручил утвердить рекомендации по контролю за соответствием продуктов стандартам, техническим регламентам и условиям. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:29
2021-10-25T15:29
2021-10-25T15:37
общество
продукты
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил утвердить рекомендации по контролю за соответствием продуктов стандартам, техническим регламентам и условиям."Для обеспечения населения качественными продуктами питания правительству РФ завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции посредством формирования комплексного механизма ее прослеживаемости на основе имеющихся государственных информационных систем, обеспечив ... утверждение рекомендаций по осуществлению производственного контроля за соответствием изготовленной продукции стандартам, техническим регламентам и условиям", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.
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общество, продукты, владимир путин, россия
15:29 25.10.2021 (обновлено: 15:37 25.10.2021)
Путин поручил обеспечить контроль качества продуктов питания
Путин поручил утвердить рекомендации по контролю за качеством продуктов питания