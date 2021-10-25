https://ria.ru/20211025/prodovolstvie-1756148026.html

Путин поручил обеспечить контроль качества продуктов питания

Путин поручил обеспечить контроль качества продуктов питания - РИА Новости, 25.10.2021

Путин поручил обеспечить контроль качества продуктов питания

Президент России Владимир Путин поручил утвердить рекомендации по контролю за соответствием продуктов стандартам, техническим регламентам и условиям. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:29

2021-10-25T15:29

2021-10-25T15:37

общество

продукты

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил утвердить рекомендации по контролю за соответствием продуктов стандартам, техническим регламентам и условиям."Для обеспечения населения качественными продуктами питания правительству РФ завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции посредством формирования комплексного механизма ее прослеживаемости на основе имеющихся государственных информационных систем, обеспечив ... утверждение рекомендаций по осуществлению производственного контроля за соответствием изготовленной продукции стандартам, техническим регламентам и условиям", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

https://ria.ru/20211025/produkty-1756147658.html

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2021

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общество, продукты, владимир путин, россия