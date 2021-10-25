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Россия и Венгрия подготовили Зеленскому неприятный сюрприз
NI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии - РИА Новости, 25.10.2021
Россия и Венгрия подготовили Зеленскому неприятный сюрприз
Стратегия Венгрии реинтегрировать свои исторические территории на Украине, реализацией которой была бы удовлетворена Россия, представляет большую проблему для... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T01:49
2021-10-25T09:23
в мире
будапешт
украина
киев
венгрия
владимир зеленский
восточная европа
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Стратегия Венгрии реинтегрировать свои исторические территории на Украине, реализацией которой была бы удовлетворена Россия, представляет большую проблему для президента Владимира Зеленского, пишет в статье для журнала National Interest замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Харинг.В 2019 году Генпрокуратура России внесла Атлантический совет в список нежелательных организаций.По словам Харинг, Будапешт тратит значительные средства на воссоединение с венграми, проживающими в Закарпатье. В частности, считает она, на этой территории создана сеть школ на венгерском языке. Также венгерская община контролирует влиятельные газеты, веб-сайты и телеканалы на венгерском языке на западе Украины, а у многих местных жителей есть венгерские паспорта.Автор статьи считает, что в сложившейся ситуации Москва была бы рада "еще более усложнить жизнь Киеву"."Таким образом, намерения Москвы в Закарпатье определить нетрудно. Россия хочет дестабилизировать Западную Украину", — утверждает аналитик.Харинг заключила, что Зеленскому будет непросто найти способ работать с непокорным Будапештом и лучше интегрировать Закарпатье.Регион Закарпатья, ранее входивший в состав Австро-Венгерской империи, после распада страны в результате Первой мировой войны вошел в состав Чехословакии под названием "Подкарпатская Русь". С 1938 года Закарпатье входило в состав Венгрии. В 1945 году в Москве подписали соглашение о вхождении этой территории в состав Украинской ССР, в ноябре того же года документ ратифицировали в парламенте Чехословакии. Сейчас этот регион — одна из областей Украины.В Москве неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных намерений в отношении других государств. При этом украинские политики нередко выступают с территориальными претензиями к России. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а бывший парламентарий Татьяна Черновол призвала ВСУ готовиться к военной операции в Крыму и ждать удобного момента для этого.
https://ria.ru/20210305/ukraina-1600010685.html
https://ria.ru/20211007/ukraina-1753444914.html
будапешт
украина
киев
венгрия
восточная европа
россия
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в мире, будапешт, украина, киев, венгрия, владимир зеленский, восточная европа, россия, мелинда харинг
01:49 25.10.2021 (обновлено: 09:23 25.10.2021)
 
NI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии

Аналитик Харинг: Венгрия и Россия могут отобрать Закарпатье у Украины

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Стратегия Венгрии реинтегрировать свои исторические территории на Украине, реализацией которой была бы удовлетворена Россия, представляет большую проблему для президента Владимира Зеленского, пишет в статье для журнала National Interest замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Харинг.
В 2019 году Генпрокуратура России внесла Атлантический совет в список нежелательных организаций.
По словам Харинг, Будапешт тратит значительные средства на воссоединение с венграми, проживающими в Закарпатье. В частности, считает она, на этой территории создана сеть школ на венгерском языке. Также венгерская община контролирует влиятельные газеты, веб-сайты и телеканалы на венгерском языке на западе Украины, а у многих местных жителей есть венгерские паспорта.
"Венгрия регулярно блокирует дальнейшую интеграцию Украины в НАТО и регулярно поднимает шум из-за языковой проблемы на Западной Украине", — подчеркнула Харинг.
Автор статьи считает, что в сложившейся ситуации Москва была бы рада "еще более усложнить жизнь Киеву".
Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 02:22
Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
"Таким образом, намерения Москвы в Закарпатье определить нетрудно. Россия хочет дестабилизировать Западную Украину", — утверждает аналитик.
Харинг заключила, что Зеленскому будет непросто найти способ работать с непокорным Будапештом и лучше интегрировать Закарпатье.
Регион Закарпатья, ранее входивший в состав Австро-Венгерской империи, после распада страны в результате Первой мировой войны вошел в состав Чехословакии под названием "Подкарпатская Русь". С 1938 года Закарпатье входило в состав Венгрии. В 1945 году в Москве подписали соглашение о вхождении этой территории в состав Украинской ССР, в ноябре того же года документ ратифицировали в парламенте Чехословакии. Сейчас этот регион — одна из областей Украины.
В Москве неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных намерений в отношении других государств. При этом украинские политики нередко выступают с территориальными претензиями к России. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а бывший парламентарий Татьяна Черновол призвала ВСУ готовиться к военной операции в Крыму и ждать удобного момента для этого.
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В миреБудапештУкраинаКиевВенгрияВладимир ЗеленскийВосточная ЕвропаРоссияМелинда Харинг
 
 
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