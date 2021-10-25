01:49 25.10.2021 (обновлено: 09:23 25.10.2021)
NI написал об "очень большой" проблеме Зеленского из-за России и Венгрии
Аналитик Харинг: Венгрия и Россия могут отобрать Закарпатье у Украины
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Стратегия Венгрии реинтегрировать свои исторические территории на Украине, реализацией которой была бы удовлетворена Россия, представляет большую проблему для президента Владимира Зеленского, пишет в статье для журнала National Interest замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Харинг.
В 2019 году Генпрокуратура России внесла Атлантический совет в список нежелательных организаций.
По словам Харинг, Будапешт тратит значительные средства на воссоединение с венграми, проживающими в Закарпатье. В частности, считает она, на этой территории создана сеть школ на венгерском языке. Также венгерская община контролирует влиятельные газеты, веб-сайты и телеканалы на венгерском языке на западе Украины, а у многих местных жителей есть венгерские паспорта.
"Венгрия регулярно блокирует дальнейшую интеграцию Украины в НАТО и регулярно поднимает шум из-за языковой проблемы на Западной Украине", — подчеркнула Харинг.
Автор статьи считает, что в сложившейся ситуации Москва была бы рада "еще более усложнить жизнь Киеву".
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"Таким образом, намерения Москвы в Закарпатье определить нетрудно. Россия хочет дестабилизировать Западную Украину", — утверждает аналитик.
Харинг заключила, что Зеленскому будет непросто найти способ работать с непокорным Будапештом и лучше интегрировать Закарпатье.
Регион Закарпатья, ранее входивший в состав Австро-Венгерской империи, после распада страны в результате Первой мировой войны вошел в состав Чехословакии под названием "Подкарпатская Русь". С 1938 года Закарпатье входило в состав Венгрии. В 1945 году в Москве подписали соглашение о вхождении этой территории в состав Украинской ССР, в ноябре того же года документ ратифицировали в парламенте Чехословакии. Сейчас этот регион — одна из областей Украины.
В Москве неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных намерений в отношении других государств. При этом украинские политики нередко выступают с территориальными претензиями к России. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а бывший парламентарий Татьяна Черновол призвала ВСУ готовиться к военной операции в Крыму и ждать удобного момента для этого.
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