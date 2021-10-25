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В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш
В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш - РИА Новости, 25.10.2021
В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш
Суд в Новороссийске приговорил экс-инспектора ФСИН, купившего арестанту гашиш и пытавшегося пронести наркотик в СИЗО за вознаграждение в 1500 рублей, к 10 годам РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:29
2021-10-25T12:29
происшествия
краснодарский край
новороссийск
краснодарский краевой суд
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Суд в Новороссийске приговорил экс-инспектора ФСИН, купившего арестанту гашиш и пытавшегося пронести наркотик в СИЗО за вознаграждение в 1500 рублей, к 10 годам колонии, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Октябрьский районный суд Новороссийска рассмотрел уголовное дело бывшего младшего инспектора отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-3 УФСИН по Кубани о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенном в следственном изоляторе с использованием служебного положения, а также об использовании должностным лицом из корыстных интересов полномочий вопреки интересам службы."В октябре 2020 года к подсудимому, занимавшему должность младшего инспектора отдела режима и надзора следственного изолятора, обратился мужчина, содержащийся под стражей. Он попросил за денежное вознаграждение в размере 1500 рублей передать ему в камеру наркотические средства, на что инспектор согласился", - говорится в сообщении.Когда на карту подсудимого были перечислены деньги, он приобрел гашишное масло и, поместив его в контейнер с продуктами питания, пронес на территорию СИЗО для дальнейшей передачи арестованному, добавляется в релизе. "При прохождении досмотра наркотическое средство было обнаружено и изъято", - сообщает пресс-служба. Оперативное сопровождение проводилось сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.В суде мужчина заявил, что действительно проносил для арестованного запрещенные к использованию на территории СИЗО предметы, но не наркотики, и вину в их сбыте не признал."Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях. С учетом тяжести совершенных преступлений и обстоятельств их совершения судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет… Отбывать наказание осужденному надлежит в исправительной колонии строгого режима", - сообщает крайсуд. Приговор в законную силу пока не вступил.
https://ria.ru/20211020/kot-1755450630.html
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происшествия, краснодарский край, новороссийск, краснодарский краевой суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество
12:29 25.10.2021
 
В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш

В Новороссийске инспектор ФСИН, купивший арестанту гашиш, получил десять лет колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Суд в Новороссийске приговорил экс-инспектора ФСИН, купившего арестанту гашиш и пытавшегося пронести наркотик в СИЗО за вознаграждение в 1500 рублей, к 10 годам колонии, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Октябрьский районный суд Новороссийска рассмотрел уголовное дело бывшего младшего инспектора отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-3 УФСИН по Кубани о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенном в следственном изоляторе с использованием служебного положения, а также об использовании должностным лицом из корыстных интересов полномочий вопреки интересам службы.
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"В октябре 2020 года к подсудимому, занимавшему должность младшего инспектора отдела режима и надзора следственного изолятора, обратился мужчина, содержащийся под стражей. Он попросил за денежное вознаграждение в размере 1500 рублей передать ему в камеру наркотические средства, на что инспектор согласился", - говорится в сообщении.
Когда на карту подсудимого были перечислены деньги, он приобрел гашишное масло и, поместив его в контейнер с продуктами питания, пронес на территорию СИЗО для дальнейшей передачи арестованному, добавляется в релизе. "При прохождении досмотра наркотическое средство было обнаружено и изъято", - сообщает пресс-служба. Оперативное сопровождение проводилось сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 18:35
Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
В суде мужчина заявил, что действительно проносил для арестованного запрещенные к использованию на территории СИЗО предметы, но не наркотики, и вину в их сбыте не признал.
"Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях. С учетом тяжести совершенных преступлений и обстоятельств их совершения судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет… Отбывать наказание осужденному надлежит в исправительной колонии строгого режима", - сообщает крайсуд. Приговор в законную силу пока не вступил.
 
ПроисшествияКраснодарский крайНовороссийскКраснодарский краевой судФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Здоровье - Общество
 
 
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