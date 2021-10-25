https://ria.ru/20211025/prigovor-1756110274.html

В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш

В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш - РИА Новости, 25.10.2021

В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш

Суд в Новороссийске приговорил экс-инспектора ФСИН, купившего арестанту гашиш и пытавшегося пронести наркотик в СИЗО за вознаграждение в 1500 рублей, к 10 годам РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:29

2021-10-25T12:29

2021-10-25T12:29

происшествия

краснодарский край

новороссийск

краснодарский краевой суд

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg

КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Суд в Новороссийске приговорил экс-инспектора ФСИН, купившего арестанту гашиш и пытавшегося пронести наркотик в СИЗО за вознаграждение в 1500 рублей, к 10 годам колонии, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Октябрьский районный суд Новороссийска рассмотрел уголовное дело бывшего младшего инспектора отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-3 УФСИН по Кубани о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенном в следственном изоляторе с использованием служебного положения, а также об использовании должностным лицом из корыстных интересов полномочий вопреки интересам службы."В октябре 2020 года к подсудимому, занимавшему должность младшего инспектора отдела режима и надзора следственного изолятора, обратился мужчина, содержащийся под стражей. Он попросил за денежное вознаграждение в размере 1500 рублей передать ему в камеру наркотические средства, на что инспектор согласился", - говорится в сообщении.Когда на карту подсудимого были перечислены деньги, он приобрел гашишное масло и, поместив его в контейнер с продуктами питания, пронес на территорию СИЗО для дальнейшей передачи арестованному, добавляется в релизе. "При прохождении досмотра наркотическое средство было обнаружено и изъято", - сообщает пресс-служба. Оперативное сопровождение проводилось сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.В суде мужчина заявил, что действительно проносил для арестованного запрещенные к использованию на территории СИЗО предметы, но не наркотики, и вину в их сбыте не признал."Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях. С учетом тяжести совершенных преступлений и обстоятельств их совершения судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет… Отбывать наказание осужденному надлежит в исправительной колонии строгого режима", - сообщает крайсуд. Приговор в законную силу пока не вступил.

https://ria.ru/20211020/kot-1755450630.html

https://ria.ru/20210607/proisshestviya-1736046707.html

краснодарский край

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, новороссийск, краснодарский краевой суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество