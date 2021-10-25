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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211025/priamure-1756116364.html
В Приамурье выполнили практически все запланированные дорожные работы
В Приамурье выполнили практически все запланированные дорожные работы - РИА Новости, 25.10.2021
В Приамурье выполнили практически все запланированные дорожные работы
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что в регионе выполнены практически все запланированные дорожные работы, несмотря на то, что специалистам... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:01
2021-10-25T13:01
амурская область
общество
благовещенск
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что в регионе выполнены практически все запланированные дорожные работы, несмотря на то, что специалистам пришлось нелегко из-за паводка и высокого уровня грунтовых вод.Как сообщает правительство Приамурья, Орлов проинспектировал прохождение ремонта на автомобильной дороге Благовещенск-Гомелевка в районе села Толстовка. Работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" здесь должны были закончить в 2023 году, но подрядчик всего за полгода выполнил рекордный объём работ по ремонту участка протяженностью 27 километров."Завершили работы на два года раньше за счёт привлечения кредитных средств и компенсации процентной ставки правительством Амурской области. Сегодня ведём работы опережающими темпами. Осталось 2,5 км устройства земляных работ. К следующей среде закончим и до 15 ноября завершим объект. Все работы выполнены с учётом благоустройства и нанесения горизонтальной разметки", - цитирует правительство гендиректора АО "Асфальт" Андрея Сенотрусова.По словам подрядчика, такими же темпами планируется отремонтировать следующие 30 километров дороги.Орлов рассказал, что в Благовещенске идёт комплексный ремонт дорог с полной заменой сетей, такие работы более сложные и дорогостоящие, но в перспективе окупаются."&lt;…&gt; Дело в том, что из-за высокого уровня грунтовых вод подрядные организации не смогли нормативно выдержать сроки. Им пришлось асфальтировать достаточно спешно, с учётом надвигающейся зимы, грунт не смог отстоятся, не хватило на это времени. Все контракты у нас заключены с гарантийными обязательствами на несколько лет. Посмотрим весной, как поведёт себя дорога. Подрядные организации у нас сильные, финансово устойчивые. Если весной у нас будут вопросы по дорожному полотну, то эти подрядные организации за свой счёт в рамках гарантийных обязательств будут дефекты устранять. Вместе с тем считаю, что дорожная кампания успешная, выполнен практически весь объём работ. За что хочу наших дорожников поблагодарить. Им в этом году пришлось работать в очень сложных условиях", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
https://ria.ru/20211025/tigrenok-1756061294.html
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общество, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор)
13:01 25.10.2021
 
В Приамурье выполнили практически все запланированные дорожные работы

Глава Приамурья: в регионе выполнены практически все запланированные дорожные работы

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудники ООО "КДСК" укладывают новый асфальт
Сотрудники ООО КДСК укладывают новый асфальт - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что в регионе выполнены практически все запланированные дорожные работы, несмотря на то, что специалистам пришлось нелегко из-за паводка и высокого уровня грунтовых вод.
Как сообщает правительство Приамурья, Орлов проинспектировал прохождение ремонта на автомобильной дороге Благовещенск-Гомелевка в районе села Толстовка. Работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" здесь должны были закончить в 2023 году, но подрядчик всего за полгода выполнил рекордный объём работ по ремонту участка протяженностью 27 километров.
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"Завершили работы на два года раньше за счёт привлечения кредитных средств и компенсации процентной ставки правительством Амурской области. Сегодня ведём работы опережающими темпами. Осталось 2,5 км устройства земляных работ. К следующей среде закончим и до 15 ноября завершим объект. Все работы выполнены с учётом благоустройства и нанесения горизонтальной разметки", - цитирует правительство гендиректора АО "Асфальт" Андрея Сенотрусова.
По словам подрядчика, такими же темпами планируется отремонтировать следующие 30 километров дороги.
Орлов рассказал, что в Благовещенске идёт комплексный ремонт дорог с полной заменой сетей, такие работы более сложные и дорогостоящие, но в перспективе окупаются.
"<…> Дело в том, что из-за высокого уровня грунтовых вод подрядные организации не смогли нормативно выдержать сроки. Им пришлось асфальтировать достаточно спешно, с учётом надвигающейся зимы, грунт не смог отстоятся, не хватило на это времени. Все контракты у нас заключены с гарантийными обязательствами на несколько лет. Посмотрим весной, как поведёт себя дорога. Подрядные организации у нас сильные, финансово устойчивые. Если весной у нас будут вопросы по дорожному полотну, то эти подрядные организации за свой счёт в рамках гарантийных обязательств будут дефекты устранять. Вместе с тем считаю, что дорожная кампания успешная, выполнен практически весь объём работ. За что хочу наших дорожников поблагодарить. Им в этом году пришлось работать в очень сложных условиях", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
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Амурская областьОбществоБлаговещенскАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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