09:46 25.10.2021 (обновлено: 10:24 25.10.2021)
В Ивановской области после пожара в квартире нашли тела трех человек
В Кинешме после пожара в квартире нашли тела трех человек
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
РЯЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Тела трех человек обнаружили при тушении пожара в квартире в Ивановской области, сообщило УМВД по региону.
“В Кинешме на улице Морская сгорела квартира. При тушении пожара внутри найдены три мертвых тела. Полиция и следственный комитет работают на месте происшествия. Обстоятельства возгорания и причина гибели людей выясняются”, - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети “ВКонтакте”.
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На сайте ГУ МЧС по региону уточняется, что сообщение о пожаре на улице Морской в Кинешме поступило 25 октября. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление в квартире многоквартирного дома. В результате пожара повреждены постельные принадлежности на площади шесть квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались девять единиц техники и 26 человек, в том числе от МЧС России – пять единиц техники и 16 человек.
Следственным отделом по городу Кинешма проводится доследственная проверка, сообщается на сайте регионального СУ СК. Уточняется, что в результате возгорания погибли 58-летняя женщина, а также 39-летний мужчина и 80-летняя пенсионерка, находившиеся в квартире.
“Причиной пожара, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Следователями будут установлены все обстоятельства и точные причины произошедшего, по результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение”, - говорится в сообщении.