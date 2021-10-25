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В Ивановской области после пожара в квартире нашли тела трех человек
В Ивановской области после пожара в квартире нашли тела трех человек - РИА Новости, 25.10.2021
В Ивановской области после пожара в квартире нашли тела трех человек
Тела трех человек обнаружили при тушении пожара в квартире в Ивановской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:46
2021-10-25T10:24
происшествия
ивановская область
кинешма
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РЯЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Тела трех человек обнаружили при тушении пожара в квартире в Ивановской области, сообщило УМВД по региону.“В Кинешме на улице Морская сгорела квартира. При тушении пожара внутри найдены три мертвых тела. Полиция и следственный комитет работают на месте происшествия. Обстоятельства возгорания и причина гибели людей выясняются”, - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети “ВКонтакте”.На сайте ГУ МЧС по региону уточняется, что сообщение о пожаре на улице Морской в Кинешме поступило 25 октября. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление в квартире многоквартирного дома. В результате пожара повреждены постельные принадлежности на площади шесть квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались девять единиц техники и 26 человек, в том числе от МЧС России – пять единиц техники и 16 человек.Следственным отделом по городу Кинешма проводится доследственная проверка, сообщается на сайте регионального СУ СК. Уточняется, что в результате возгорания погибли 58-летняя женщина, а также 39-летний мужчина и 80-летняя пенсионерка, находившиеся в квартире.“Причиной пожара, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Следователями будут установлены все обстоятельства и точные причины произошедшего, по результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение”, - говорится в сообщении.
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ивановская область
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происшествия, ивановская область, кинешма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
09:46 25.10.2021 (обновлено: 10:24 25.10.2021)
 
В Ивановской области после пожара в квартире нашли тела трех человек

В Кинешме после пожара в квартире нашли тела трех человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РЯЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Тела трех человек обнаружили при тушении пожара в квартире в Ивановской области, сообщило УМВД по региону.
“В Кинешме на улице Морская сгорела квартира. При тушении пожара внутри найдены три мертвых тела. Полиция и следственный комитет работают на месте происшествия. Обстоятельства возгорания и причина гибели людей выясняются”, - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети “ВКонтакте”.
Сотрудники МЧС РФ устраняют последствия взрыва на пороховом заводе в Рязанской области. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 16:55В России
При пожаре на заводе под Рязанью погибли 17 человек
На сайте ГУ МЧС по региону уточняется, что сообщение о пожаре на улице Морской в Кинешме поступило 25 октября. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление в квартире многоквартирного дома. В результате пожара повреждены постельные принадлежности на площади шесть квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались девять единиц техники и 26 человек, в том числе от МЧС России – пять единиц техники и 16 человек.
Следственным отделом по городу Кинешма проводится доследственная проверка, сообщается на сайте регионального СУ СК. Уточняется, что в результате возгорания погибли 58-летняя женщина, а также 39-летний мужчина и 80-летняя пенсионерка, находившиеся в квартире.
“Причиной пожара, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Следователями будут установлены все обстоятельства и точные причины произошедшего, по результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение”, - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияИвановская областьКинешмаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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