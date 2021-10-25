https://ria.ru/20211025/pozhar-1756075531.html

В Ивановской области после пожара в квартире нашли тела трех человек

В Ивановской области после пожара в квартире нашли тела трех человек - РИА Новости, 25.10.2021

В Ивановской области после пожара в квартире нашли тела трех человек

Тела трех человек обнаружили при тушении пожара в квартире в Ивановской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:46

2021-10-25T09:46

2021-10-25T10:24

происшествия

ивановская область

кинешма

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg

РЯЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Тела трех человек обнаружили при тушении пожара в квартире в Ивановской области, сообщило УМВД по региону.“В Кинешме на улице Морская сгорела квартира. При тушении пожара внутри найдены три мертвых тела. Полиция и следственный комитет работают на месте происшествия. Обстоятельства возгорания и причина гибели людей выясняются”, - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети “ВКонтакте”.На сайте ГУ МЧС по региону уточняется, что сообщение о пожаре на улице Морской в Кинешме поступило 25 октября. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление в квартире многоквартирного дома. В результате пожара повреждены постельные принадлежности на площади шесть квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались девять единиц техники и 26 человек, в том числе от МЧС России – пять единиц техники и 16 человек.Следственным отделом по городу Кинешма проводится доследственная проверка, сообщается на сайте регионального СУ СК. Уточняется, что в результате возгорания погибли 58-летняя женщина, а также 39-летний мужчина и 80-летняя пенсионерка, находившиеся в квартире.“Причиной пожара, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Следователями будут установлены все обстоятельства и точные причины произошедшего, по результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение”, - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/ryazan-1755835044.html

ивановская область

кинешма

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ивановская область, кинешма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия