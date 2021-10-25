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Почти 200-килограммового соперника Емельяненко уложили одной пощечиной. Видео
Почти 180-килограммового бойца ММА нокаутировали одной пощечиной - РИА Новости, 25.10.2021
Почти 200-килограммового соперника Емельяненко уложили одной пощечиной. Видео
Бразильский боец смешанных единоборств Вагнер да Консейсан Мартинс проиграл на турнире по пощечинам Punchdown в Польше. Спортсмен опубликовал кадры поражения в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T21:32
2021-10-25T21:32
2021-10-25T21:35
спорт
бразилия
польша
фёдор емельяненко
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Бразильский боец смешанных единоборств Вагнер да Консейсан Мартинс проиграл на турнире по пощечинам Punchdown в Польше. Спортсмен опубликовал кадры поражения в Instagram.Бразилец соревновался с польским бойцом Каролем Филасиньски. От удара левой рукой поляка Зулузинью пошатнулся, обмяк. Персонал подхватил его под руки, но не смог удержать, и боец повалился на пол."Windows перезапустился и выдал синий экран", — так, бразильский спортсмен в шутку прокомментировал свое поражение.Зулузинью выступал ранее в ММА турнирах бойцовской организации Pride в тяжелой весовой категории. Как пишут СМИ, вес бразильца достигает 180 килограммов, его рост — два метра. В смешанных единоборствах он участвовал в 23 боях, в 14 из которых одержал победу. В конце 2005 года бразилец вышел на ринг против Федора Емельяненко. Россиянину понадобилось 26 секунд, чтобы выиграть.
https://rsport.ria.ru/20211024/emelyanenko-1755987759.html
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спорт, бразилия, польша, фёдор емельяненко
21:32 25.10.2021 (обновлено: 21:35 25.10.2021)
Почти 180-килограммового бойца ММА нокаутировали одной пощечиной
Бразильского бойца ММА Зулузинью нокаутировали пощечиной на турнире Punchdown