Польша увеличит число солдат на границе с Белоруссией из-за мигрантов
Польша увеличит число солдат на границе с Белоруссией из-за мигрантов до десяти тысяч
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе
ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Число польских солдат, помогающих охранять границу с Белоруссией, увеличат до 10 тысяч, сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
"Мы увеличиваем число солдат, помогающих Пограничной страже, на 2,5 тысячи. Уже в ближайшее время за непроницаемостью границы будут следить около 10 тысяч военных из 12-й, 16-й и 18-й дивизий", - написал Блащак в Twitter.
Как ранее сообщала Пограничная стража, на выходных две группы нелегальных мигрантов пытались силой штурмовать границу Белоруссии и Польши. Они бросали камни и палки в пограничников и солдат Войска польского. Двоих солдат пришлось госпитализировать.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией и обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с этой ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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