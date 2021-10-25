https://ria.ru/20211025/polsha-1756143385.html

Польша увеличит число солдат на границе с Белоруссией из-за мигрантов

Польша увеличит число солдат на границе с Белоруссией из-за мигрантов - РИА Новости, 25.10.2021

Польша увеличит число солдат на границе с Белоруссией из-за мигрантов

Число польских солдат, помогающих охранять границу с Белоруссией, увеличат до 10 тысяч, сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:09

2021-10-25T15:09

2021-10-25T15:09

в мире

белоруссия

минск

латвия

польша

александр лукашенко

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Число польских солдат, помогающих охранять границу с Белоруссией, увеличат до 10 тысяч, сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак."Мы увеличиваем число солдат, помогающих Пограничной страже, на 2,5 тысячи. Уже в ближайшее время за непроницаемостью границы будут следить около 10 тысяч военных из 12-й, 16-й и 18-й дивизий", - написал Блащак в Twitter.Как ранее сообщала Пограничная стража, на выходных две группы нелегальных мигрантов пытались силой штурмовать границу Белоруссии и Польши. Они бросали камни и палки в пограничников и солдат Войска польского. Двоих солдат пришлось госпитализировать.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией и обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с этой ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20210929/forma-1752365002.html

белоруссия

минск

латвия

польша

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в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, александр лукашенко, мариуш блащак