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Мигранты ранили двух польских солдат, пытаясь взять границу штурмом
Мигранты ранили двух польских солдат, пытаясь взять границу штурмом - РИА Новости, 25.10.2021
Мигранты ранили двух польских солдат, пытаясь взять границу штурмом
Два польских солдата получили ранения при попытке нелегальных мигрантов устроить штурм границы со стороны Белоруссии, заявила Пограничная стража Польши. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:00
2021-10-25T12:41
в мире
белоруссия
польша
мигранты
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ВАРШАВА, 25 окт — РИА Новости. Два польских солдата получили ранения при попытке нелегальных мигрантов устроить штурм границы со стороны Белоруссии, заявила Пограничная стража Польши."На выходных произошли две попытки силового форсирования границы. Агрессивные группы примерно из 60 и 70 человек бросали в сотрудников Пограничной стражи и солдат Войска польского камни и ветки. Два солдата попали в госпиталь. Обе попытки силового проникновения в Польшу были сорваны", — говорится в сообщении.Как утверждают пограничники, за минувшие сутки они зафиксировали 508 попыток нелегально перейти белорусско-польскую границу и задержали 19 нелегалов из Сирии, Ирака и Палестины.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов, и обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Польские власти ввели на приграничных территориях режим чрезвычайного положения и привлекли к охране границы армию и полицию. Белоруссия, в свою очередь, утверждает, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями.По словам президента Александра Лукашенко, республика больше не может сдерживать поток людей, так как из-за санкций Запада у нее нет на это "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210825/espch-1747270154.html
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в мире, белоруссия, польша, мигранты
12:00 25.10.2021 (обновлено: 12:41 25.10.2021)
 
Мигранты ранили двух польских солдат, пытаясь взять границу штурмом

Два польских солдата ранены при попытке штурма границы мигрантами

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе
Польские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 25 окт — РИА Новости. Два польских солдата получили ранения при попытке нелегальных мигрантов устроить штурм границы со стороны Белоруссии, заявила Пограничная стража Польши.
"На выходных произошли две попытки силового форсирования границы. Агрессивные группы примерно из 60 и 70 человек бросали в сотрудников Пограничной стражи и солдат Войска польского камни и ветки. Два солдата попали в госпиталь. Обе попытки силового проникновения в Польшу были сорваны", — говорится в сообщении.
Польские пограничники возле группы мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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Как утверждают пограничники, за минувшие сутки они зафиксировали 508 попыток нелегально перейти белорусско-польскую границу и задержали 19 нелегалов из Сирии, Ирака и Палестины.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов, и обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Польские власти ввели на приграничных территориях режим чрезвычайного положения и привлекли к охране границы армию и полицию. Белоруссия, в свою очередь, утверждает, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями.
По словам президента Александра Лукашенко, республика больше не может сдерживать поток людей, так как из-за санкций Запада у нее нет на это "ни денег, ни сил".
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