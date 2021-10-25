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Премьер Польши пообещал защитить страну от "третьей мировой войны" с ЕС
Премьер Польши пообещал защитить страну от "третьей мировой войны" с ЕС - РИА Новости, 25.10.2021
Премьер Польши пообещал защитить страну от "третьей мировой войны" с ЕС
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал защищать позицию Варшавы в том случае, если Брюссель начнет "третью мировую войну", лишив страну обещанных... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T01:40
2021-10-25T09:30
в мире
варшава
венгрия
европа
евросоюз
еврокомиссия
европейский суд
матеуш моравецкий
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал защищать позицию Варшавы в том случае, если Брюссель начнет "третью мировую войну", лишив страну обещанных финансовых средств, сообщает газета Financial Times.Кризис верховенства права в Польше поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС. Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В результате конфликта Брюссель уже отложил одобрение пакета мер по восстановлению экономики Польши от COVID-19 на сумму 36 миллиардов евро. Некоторые государства — члены комиссии призвали к дополнительным мерам, которые могут поставить под угрозу десятки миллиардов евро, ежегодно выплачиваемых ЕС Варшаве.Моравецкий добавил, что любое действие, направленное на сокращение финансирования, будет встречено жесткими ответными мерами.Ранее, 19 октября, премьер заявил, что Польша к концу года ликвидирует дисциплинарную палату Верховного суда, которую Европейский суд признал незаконной. Как пишет газета, этот шаг направлен на то, чтобы ослабить напряженность в затянувшемся споре, который вызвал опасения по поводу выхода Польши из ЕС.Лидеры стран — членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финансовый план ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Польши и Венгрии касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах. В июле 2020 года лидеры ЕС договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи связан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.На введении "условного механизма" настаивали страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза, и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" был введен на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.
https://ria.ru/20211009/polsha-1753793090.html
https://ria.ru/20211024/evrosoyuz-1756027898.html
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в мире, варшава, венгрия, европа, евросоюз, еврокомиссия, европейский суд, матеуш моравецкий
01:40 25.10.2021 (обновлено: 09:30 25.10.2021)
 
Премьер Польши пообещал защитить страну от "третьей мировой войны" с ЕС

Премьер Польши Моравецкий пообещал защищать страну, если ЕС начнет "третью мировую войну"

© John ThysПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© John Thys
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал защищать позицию Варшавы в том случае, если Брюссель начнет "третью мировую войну", лишив страну обещанных финансовых средств, сообщает газета Financial Times.
Кризис верховенства права в Польше поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС. Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В результате конфликта Брюссель уже отложил одобрение пакета мер по восстановлению экономики Польши от COVID-19 на сумму 36 миллиардов евро. Некоторые государства — члены комиссии призвали к дополнительным мерам, которые могут поставить под угрозу десятки миллиардов евро, ежегодно выплачиваемых ЕС Варшаве.

"Что будет, если Еврокомиссия начнет третью мировую войну? Если она начнет третью мировую войну, мы будем защищать наши права с помощью любого оружия, которое только есть в нашем распоряжении", — приводит газета слова премьера.

Моравецкий добавил, что любое действие, направленное на сокращение финансирования, будет встречено жесткими ответными мерами.
Ранее, 19 октября, премьер заявил, что Польша к концу года ликвидирует дисциплинарную палату Верховного суда, которую Европейский суд признал незаконной. Как пишет газета, этот шаг направлен на то, чтобы ослабить напряженность в затянувшемся споре, который вызвал опасения по поводу выхода Польши из ЕС.
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Лидеры стран — членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финансовый план ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Польши и Венгрии касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах. В июле 2020 года лидеры ЕС договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи связан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.
На введении "условного механизма" настаивали страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза, и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" был введен на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.
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В миреВаршаваВенгрияЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский судМатеуш Моравецкий
 
 
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