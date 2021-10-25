https://ria.ru/20211025/pogoda-1756065793.html

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - РИА Новости, 25.10.2021

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - температура опустилась до минус 2,4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T08:03

2021-10-25T08:03

2021-10-25T08:03

общество

московская область (подмосковье)

дубна

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - температура опустилась до минус 2,4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Прошедшей ночью на базовой московской метеостанции ВДНХ минимальная температура составила минус 2,4, что является самым низким значением для текущей осени и на 3 градуса ниже положенной климатической нормы. На другой столичной метеостанции в Тушино было минус 2,8", - рассказал Тишковец.По его словам, в Подмосковье холоднее всего было в Клину и Сергиевом Посаде - минус 3,9, и Дубне - минус 4,5.

https://ria.ru/20211025/gololed-1756061743.html

московская область (подмосковье)

дубна

москва

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2021

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общество, московская область (подмосковье), дубна, москва, евгений тишковец, погода