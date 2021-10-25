https://ria.ru/20211025/podderzhka-1756101986.html
Мер поддержки бизнеса и населения на данном этапе достаточно, заявил Песков
Мер поддержки бизнеса и населения на данном этапе достаточно, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2021
Мер поддержки бизнеса и населения на данном этапе достаточно, заявил Песков
Существующие меры поддержки населения и бизнеса в связи с пандемией на данном этапе достаточны, ситуация постоянно мониторится, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:02
2021-10-25T12:02
2021-10-25T12:06
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Существующие меры поддержки населения и бизнеса в связи с пандемией на данном этапе достаточны, ситуация постоянно мониторится, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."На данном этапе - да. Но еще раз повторяю: работает целый ряд способов поддержки и бизнеса, и населения", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, достаточны ли на данном этапе меры поддержки.Песков напомнил о мерах поддержки, которые уже введены. "Вы знаете, что существует целый набор, целый перечень методов поддержки граждан. Это точечная поддержка. Прежде всего, это у кого есть дети, неполные семьи. Все эти методы поддержки работают. Они в силе. И они были введены именно в связи с тем, что возникла серьезная ситуация, сложная ситуация, вызванная ковидом", - сказал он.Песков также обратил внимание на новые методы поддержки бизнеса."Тоже точечные, которые были уже озвучены. Эти методы работают. А в остальном ситуация, конечно, самым внимательным образом мониторится и в администрации, и в кабинете министров. Потому что понятно, что ситуация сложная. Все будут внимательно смотреть, как она будет дальше развиваться", - сказал пресс-секретарь главы государства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:02 25.10.2021 (обновлено: 12:06 25.10.2021)
Мер поддержки бизнеса и населения на данном этапе достаточно, заявил Песков
Песков: существующих мер поддержки бизнеса и населения на данном этапе достаточно
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Существующие меры поддержки населения и бизнеса в связи с пандемией на данном этапе достаточны, ситуация постоянно мониторится, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"На данном этапе - да. Но еще раз повторяю: работает целый ряд способов поддержки и бизнеса, и населения", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, достаточны ли на данном этапе меры поддержки.
Песков напомнил о мерах поддержки, которые уже введены. "Вы знаете, что существует целый набор, целый перечень методов поддержки граждан. Это точечная поддержка. Прежде всего, это у кого есть дети, неполные семьи. Все эти методы поддержки работают. Они в силе. И они были введены именно в связи с тем, что возникла серьезная ситуация, сложная ситуация, вызванная ковидом", - сказал он.
Песков также обратил внимание на новые методы поддержки бизнеса.
"Тоже точечные, которые были уже озвучены. Эти методы работают. А в остальном ситуация, конечно, самым внимательным образом мониторится и в администрации, и в кабинете министров. Потому что понятно, что ситуация сложная. Все будут внимательно смотреть, как она будет дальше развиваться", - сказал пресс-секретарь главы государства.