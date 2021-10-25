https://ria.ru/20211025/podderzhka-1756101986.html

Мер поддержки бизнеса и населения на данном этапе достаточно, заявил Песков

Мер поддержки бизнеса и населения на данном этапе достаточно, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2021

Мер поддержки бизнеса и населения на данном этапе достаточно, заявил Песков

Существующие меры поддержки населения и бизнеса в связи с пандемией на данном этапе достаточны, ситуация постоянно мониторится, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:02

2021-10-25T12:02

2021-10-25T12:06

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Существующие меры поддержки населения и бизнеса в связи с пандемией на данном этапе достаточны, ситуация постоянно мониторится, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."На данном этапе - да. Но еще раз повторяю: работает целый ряд способов поддержки и бизнеса, и населения", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, достаточны ли на данном этапе меры поддержки.Песков напомнил о мерах поддержки, которые уже введены. "Вы знаете, что существует целый набор, целый перечень методов поддержки граждан. Это точечная поддержка. Прежде всего, это у кого есть дети, неполные семьи. Все эти методы поддержки работают. Они в силе. И они были введены именно в связи с тем, что возникла серьезная ситуация, сложная ситуация, вызванная ковидом", - сказал он.Песков также обратил внимание на новые методы поддержки бизнеса."Тоже точечные, которые были уже озвучены. Эти методы работают. А в остальном ситуация, конечно, самым внимательным образом мониторится и в администрации, и в кабинете министров. Потому что понятно, что ситуация сложная. Все будут внимательно смотреть, как она будет дальше развиваться", - сказал пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755409029.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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