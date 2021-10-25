Суд оставил экс-главу "Открытой России"* Пивоварова под арестом
Суд отклонил жалобу защиты на продление ареста экс-главы "Открытой России"* Пивоварова
КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Краснодарский краевой суд отклонил жалобу защиты на продление ареста экс-руководителя "Открытой России"* Андрея Пивоварова, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
В начале июня Пивоварова задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации. В октябре, по данным его адвоката Сергея Бадамшина, Октябрьский суд Краснодара продлил арест.
1 июня, 21:24ЕС обратился к России после задержания Пивоварова
"Сегодня была рассмотрена жалоба защиты Пивоварова на решение о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В удовлетворении жалобы было отказано", - сообщили в пресс-службе крайсуда.
Как сообщал РИА Новости Бадамшин, Пивоварову вменяется руководство деятельностью нежелательной организации, в обвинении речь идёт о размещении 30 постов на его публичной странице в Facebook. Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что оснований для его содержания под стражей нет.
По данным краевого суда, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье).
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia**, Inc ("Институт современной России"**, США) и Open Russia Civic Movement*, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).
По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность
** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента