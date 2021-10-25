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Суд оставил экс-главу "Открытой России"* Пивоварова под арестом
Суд оставил экс-главу "Открытой России"* Пивоварова под арестом - РИА Новости, 25.10.2021
Суд оставил экс-главу "Открытой России"* Пивоварова под арестом
Краснодарский краевой суд отклонил жалобу защиты на продление ареста экс-руководителя "Открытой России"* Андрея Пивоварова, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:15
2021-10-25T13:15
происшествия
сша
краснодар
михаил ходорковский
краснодарский краевой суд
генеральная прокуратура рф
юкос
андрей пивоваров
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КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Краснодарский краевой суд отклонил жалобу защиты на продление ареста экс-руководителя "Открытой России"* Андрея Пивоварова, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.В начале июня Пивоварова задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации. В октябре, по данным его адвоката Сергея Бадамшина, Октябрьский суд Краснодара продлил арест."Сегодня была рассмотрена жалоба защиты Пивоварова на решение о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В удовлетворении жалобы было отказано", - сообщили в пресс-службе крайсуда.Как сообщал РИА Новости Бадамшин, Пивоварову вменяется руководство деятельностью нежелательной организации, в обвинении речь идёт о размещении 30 постов на его публичной странице в Facebook. Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что оснований для его содержания под стражей нет.По данным краевого суда, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье).Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia**, Inc ("Институт современной России"**, США) и Open Russia Civic Movement*, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210601/pivovarov-1735166873.html
https://ria.ru/20210602/zaderzhanie-1735228581.html
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происшествия, сша, краснодар, михаил ходорковский, краснодарский краевой суд, генеральная прокуратура рф, юкос, андрей пивоваров, россия
13:15 25.10.2021
 
Суд оставил экс-главу "Открытой России"* Пивоварова под арестом

Суд отклонил жалобу защиты на продление ареста экс-главы "Открытой России"* Пивоварова

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАндрей Пивоваров
Андрей Пивоваров - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Краснодарский краевой суд отклонил жалобу защиты на продление ареста экс-руководителя "Открытой России"* Андрея Пивоварова, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
В начале июня Пивоварова задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации. В октябре, по данным его адвоката Сергея Бадамшина, Октябрьский суд Краснодара продлил арест.
Андрей Пивоваров - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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ЕС обратился к России после задержания Пивоварова
"Сегодня была рассмотрена жалоба защиты Пивоварова на решение о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В удовлетворении жалобы было отказано", - сообщили в пресс-службе крайсуда.
Как сообщал РИА Новости Бадамшин, Пивоварову вменяется руководство деятельностью нежелательной организации, в обвинении речь идёт о размещении 30 постов на его публичной странице в Facebook. Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что оснований для его содержания под стражей нет.
По данным краевого суда, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье).
Экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 12:25
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Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia**, Inc ("Институт современной России"**, США) и Open Russia Civic Movement*, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).
По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность
** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
Экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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ПроисшествияСШАКраснодарМихаил ХодорковскийКраснодарский краевой судГенеральная прокуратура РФЮКОСАндрей ПивоваровРоссия
 
 
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