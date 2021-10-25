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"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19
"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19
Новая волна заболеваемости COVID-19 набирает обороты. Когда она может достигнуть пика, рассказал в интервью радио Sputnik профессор вирусологии Александр... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T02:15
2021-10-25T02:15
2021-10-25T02:15
распространение коронавируса
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
александр чепурнов
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МОСКВА, 25 окт —РИА Новости. Новая волна заболеваемости COVID-19 набирает обороты. Когда она может достигнуть пика, рассказал в интервью радио Sputnik профессор вирусологии Александр Чепурнов.Власти российских регионов вводят новые ограничительные меры, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. Каждые сутки в стране выявляют более тридцати тысяч новых случаев заражения COVID-19. Пик этой волны заболеваемости может наступить в декабре, считает Чепурнов.Однако повторение прошлогоднего сценария — не единственный возможный вариант развития событий. Волна заболеваемости может достичь пика и пойти на спад значительно раньше декабря, продолжил вирусолог."Мы можем достичь пика волны уже через неделю, а потом начнется снижение, а может и нет. То, что я соотнес прогноз с прошлогодней историей, не означает, что ровно так оно и будет", — отметил он.Показатель заболеваемости на пике волны будет зависеть от того, когда наступит перелом и число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 начнет снижаться.Единственный способ остановить распространение инфекции — это вакцинация, заключил вирусолог.
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, александр чепурнов
"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19
Вирусолог Чепурнов: к декабрю 2021 года можно ждать пика заболеваемости COVID-19
МОСКВА, 25 окт —РИА Новости.
Новая волна заболеваемости COVID-19 набирает обороты. Когда она может достигнуть пика, рассказал в интервью радио Sputnik
профессор вирусологии Александр Чепурнов
.
Власти российских регионов вводят новые ограничительные меры, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. Каждые сутки в стране выявляют более тридцати тысяч новых случаев заражения COVID-19. Пик этой волны заболеваемости может наступить в декабре, считает Чепурнов.
"Я сам ориентируюсь на прошлогоднюю волну, которая была осенью и зимой. Тогда она пришла в середине сентября и вышла на пик к началу декабря. Я предполагаю, что в этом году дело пойдет примерно таким же образом. Если это так, то нам предстоит увидеть "жесткие" цифры (заболеваемости и смертности. — Прим. ред.). Я мечтаю ошибиться", — сказал он.
Однако повторение прошлогоднего сценария — не единственный возможный вариант развития событий. Волна заболеваемости может достичь пика и пойти на спад значительно раньше декабря, продолжил вирусолог.
"Мы можем достичь пика волны уже через неделю, а потом начнется снижение, а может и нет. То, что я соотнес прогноз с прошлогодней историей, не означает, что ровно так оно и будет", — отметил он.
Показатель заболеваемости на пике волны будет зависеть от того, когда наступит перелом и число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 начнет снижаться.
"Я боюсь загадывать, достигнет ли количество заболевающих отметки в 40 тысяч в день или нет. Все будет зависеть от того, где на самом деле окажется пик", — сказал Чепурнов.
Единственный способ остановить распространение инфекции — это вакцинация, заключил вирусолог.