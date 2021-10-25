https://ria.ru/20211025/pik-1755900505.html

"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19

"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021

"Мечтаю ошибиться". Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19

Новая волна заболеваемости COVID-19 набирает обороты. Когда она может достигнуть пика, рассказал в интервью радио Sputnik профессор вирусологии Александр... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T02:15

2021-10-25T02:15

2021-10-25T02:15

распространение коронавируса

общество

здоровье

россия

коронавирус covid-19

александр чепурнов

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МОСКВА, 25 окт —РИА Новости. Новая волна заболеваемости COVID-19 набирает обороты. Когда она может достигнуть пика, рассказал в интервью радио Sputnik профессор вирусологии Александр Чепурнов.Власти российских регионов вводят новые ограничительные меры, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. Каждые сутки в стране выявляют более тридцати тысяч новых случаев заражения COVID-19. Пик этой волны заболеваемости может наступить в декабре, считает Чепурнов.Однако повторение прошлогоднего сценария — не единственный возможный вариант развития событий. Волна заболеваемости может достичь пика и пойти на спад значительно раньше декабря, продолжил вирусолог."Мы можем достичь пика волны уже через неделю, а потом начнется снижение, а может и нет. То, что я соотнес прогноз с прошлогодней историей, не означает, что ровно так оно и будет", — отметил он.Показатель заболеваемости на пике волны будет зависеть от того, когда наступит перелом и число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 начнет снижаться.Единственный способ остановить распространение инфекции — это вакцинация, заключил вирусолог.

https://ria.ru/20211020/kashel-1755485275.html

https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754868360.html

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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, александр чепурнов