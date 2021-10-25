В Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеров

"Пока рано ждать, что что-то изменится в округах, очевидно, что, безусловно, такое кураторство помогает главам регионов вести темы, которые требуют согласования с различными федеральными ведомствами, упрощает, ускоряет эти процессы, поэтому так здесь линейно просто ожидать каких-то конкретных результатов вряд ли можно", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу оценить, что изменилось в федеральных округах после назначения вице-премьеров их кураторами.